Суспільство
174
1 хв

У небесно-блакитній сукні і з вишуканою брошкою: імператриця Масако на новорічній церемонії

Японська імператриця у ніжному аутфіті з’явилася на заході з нагоди Нового року.

Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Імператриця Масако

Імператриця Масако / © Getty Images

Японський імператор Нарухіто і його дружина імператриця Масако взяли участь у новорічній церемонії в Імператорському палаці. На заході також були присутні інші члени імператорської родини, які вітали публіку з Новим роком.

Імператор Нарухіто та імператриця Масако / © Associated Press

Імператор Нарухіто та імператриця Масако / © Associated Press

Масако обрала для своєї появи небесно-блакитну сукню з довгими рукавами і коміром-стійкою. До неї імператриця прикріпила вишукану срібну брошку з перлиною. Її Величність зробила елегантну зачіску, макіяж із акцентом на бровах і очах та прикрасила вуха сережками з діамантами і перлинами. У руках вона тримала кремове віяло.

Імператриця Масако / © Getty Images

Імператриця Масако / © Getty Images

Нагадаєммо, імператриця Масако у костюмі кольору слонової кістки з’явилася на заході у Токіо.

174
