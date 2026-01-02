У небесно-блакитній сукні і з вишуканою брошкою: імператриця Масако на новорічній церемонії

Імператриця Масако / © Getty Images

Японський імператор Нарухіто і його дружина імператриця Масако взяли участь у новорічній церемонії в Імператорському палаці. На заході також були присутні інші члени імператорської родини, які вітали публіку з Новим роком.



Масако обрала для своєї появи небесно-блакитну сукню з довгими рукавами і коміром-стійкою. До неї імператриця прикріпила вишукану срібну брошку з перлиною. Її Величність зробила елегантну зачіску, макіяж із акцентом на бровах і очах та прикрасила вуха сережками з діамантами і перлинами. У руках вона тримала кремове віяло.



