У небесно-блакитній сукні і з вишуканою брошкою: імператриця Масако на новорічній церемонії
Японська імператриця у ніжному аутфіті з’явилася на заході з нагоди Нового року.
Японський імператор Нарухіто і його дружина імператриця Масако взяли участь у новорічній церемонії в Імператорському палаці. На заході також були присутні інші члени імператорської родини, які вітали публіку з Новим роком.
Масако обрала для своєї появи небесно-блакитну сукню з довгими рукавами і коміром-стійкою. До неї імператриця прикріпила вишукану срібну брошку з перлиною. Її Величність зробила елегантну зачіску, макіяж із акцентом на бровах і очах та прикрасила вуха сережками з діамантами і перлинами. У руках вона тримала кремове віяло.
Нагадаєммо, імператриця Масако у костюмі кольору слонової кістки з’явилася на заході у Токіо.