У небесно-блакитній сукні та сережках-висячках: королева Матильда відвідала святковий захід
Королева Бельгії обрала гарне блакитне вбрання для святкового заходу.
Її Величність королева Матильда відвідала офіційну урочистість з нагоди 25-річчя Фонду королеви Матильди, що відбулася у Брюсселі.
Вона приїхала на свято у небесно-блакитній сукні міді з відкритими плечима Natan Couture та невеликим розрізом на подолі. Вона доповнила свій образ маленькою нюдовою сумкою від Dior та туфлями-човниками на підборах теж від Dior. Зачіска Матильди була об’ємною і легкий макіяж був на обличчі, а у вухах виблискували сережки-вісячки з блакитним камінням.
Також нещодавно ми бачили королеву в кобальтово-синій сукні з відкритими плечима та об’ємними рукавами-ліхтариками, коли вона разом із чоловіком королем Філіпом з’явилася на королівському прийомі для осіб, удостоєних дворянської гідності, що відбувся у палаці у Брюсселі.