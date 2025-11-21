ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
107
Час на прочитання
1 хв

У небесно-блакитній сукні та сережках-висячках: королева Матильда відвідала святковий захід

Королева Бельгії обрала гарне блакитне вбрання для святкового заходу.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Матильда

Королева Матильда / © Getty Images

Її Величність королева Матильда відвідала офіційну урочистість з нагоди 25-річчя Фонду королеви Матильди, що відбулася у Брюсселі.

Вона приїхала на свято у небесно-блакитній сукні міді з відкритими плечима Natan Couture та невеликим розрізом на подолі. Вона доповнила свій образ маленькою нюдовою сумкою від Dior та туфлями-човниками на підборах теж від Dior. Зачіска Матильди була об’ємною і легкий макіяж був на обличчі, а у вухах виблискували сережки-вісячки з блакитним камінням.

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

Також нещодавно ми бачили королеву в кобальтово-синій сукні з відкритими плечима та об’ємними рукавами-ліхтариками, коли вона разом із чоловіком королем Філіпом з’явилася на королівському прийомі для осіб, удостоєних дворянської гідності, що відбувся у палаці у Брюсселі.

Дата публікації
Кількість переглядів
107
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie