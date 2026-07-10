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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
25
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1 хв

У небесно-блакитній сукні з бісером: принцеса Анна відвідала прийом у палаці в Лондоні

Сестра короля Чарльза, принцеса Анна, відвідала прийом на честь лауреатів Королівської премії за підприємництво 2026 року в Сент-Джеймському палаці в Лондоні.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцеса Анна

Принцеса Анна / © Getty Images

До королівської особи приєдналися герцог та герцогиня Глостерські та Пітер Кайл, міністр у справах бізнесу та торгівлі.

Премія присуджується людям у п'яти категоріях: молодий засновник, інновації, міжнародна торгівля, сталий розвиток та сприяння створенню можливостей через соціальну мобільність.

Принцеса Анна / © Getty Images

Принцеса Анна / © Getty Images

На прийомі принцеса Анна поспілкувалися з деякими щасливими переможцями. Вона вбралася в ніжно-блакитну сукню з вишивкою бісером на грудях, накинула хустку до тону на плечі і вдягла високі білі рукавички. Образ Анни доповнювало перлове кольє на шиї з блакитним каменем та перлинні сережки у вухах. Її зачіска була фірмовою, а на обличчі легкий макіяж, у якому вона зробила акцент на губах помадою.

Крім цього, принцеса Анна побувала в Королівському яхт-клубі та в консультаційному центрі Citizens Advice Hart, а потім взяла участь у відкритті нового житлового комплексу за адресою 1-5 Church Fields у Стокбріджі.

Нагадаємо, у принца Гаррі також насичений тиждень у Лондоні. Герцог Сассекський приїхав з візитом і очікується, що до нього незабаром приєднається Меган Маркл та їхні діти.

Принц Гаррі в Бірмінгемі / © Getty Images

Принц Гаррі в Бірмінгемі / © Getty Images

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Дата публікації
Кількість переглядів
25
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