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У небесно-блакитній сукні з V-подібним декольте: дружина нового прем’єр-міністра Великої Британії з’явилася на публіці
Новопризначений прем’єр Великої Британії Енді Бернем уперше з’явився з дружиною на Даунінг-стріт 10.
Новим прем’єр-міністром Великої Британії став Енді Бернем. Він разом із дружиною Марі-Франс ван Хіл побували на аудієнції у короля Чарльза III у Букінгемському палаці.
Потім подружжя прибуло до резиденції на Даунінг-стріт, 10, де вони зустрілися з людьми, які там зібралися, щоб привітати новопризначеного прем’єра. Пара навіть продемонструвала на публіку ніжний поцілунок.
Для свого дебюту в ролі дружини очільника британського уряду Марі-Франс обрала небесно-блакитну сукню з легкої тканини довжини міді.
Вбрання мало V-подібний виріз, вільні короткі рукави з м’яким драпіруванням і приталений силует, що делікатно підкреслював фігуру.
Сукню Марі-Франс скомбінувала з нюдовими гостроносими слінгбеками з білою квітковою аплікацією.
Волосся дружина прем’єра зібрала в елегантну зачіску, закріпивши його ззаду декоративною шпилькою, а макіяж виконала у ніжних відтінках. А ще у неї був французький манікюр. Вуха ван Хіл прикрасила срібними сережками-кільцями, а руки — срібними браслетами і каблучками.