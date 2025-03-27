У небесно-блакитному костюмі: герцогиня Софі з'явилася в Брюсселі у вбранні від Victoria Beckham

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

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Герцогиня Софі здійснила свій візит як покровителька Національного товариства із запобігання жорстокому поводженню з дітьми (NSPCC) та Plan International UK. Її у цій поїздці супроводжує міністерка Великої Британії Джесс Філліпс.

26 березня Софі відвідала засідання британського уряду та Європейського парламенту з прав дітей. Під час заходу герцогиня та Джесс Філліпс наголосили на нагальній необхідності боротьби з сексуальною експлуатацією та насильством над дітьми. Пізніше Софі відвідала прийом із учасниками дискусії.

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

Того дня Софі одягла костюм небесно-блакитного кольору від британського бренду Victoria Beckham, створеного колишньою учасницею гурту Spice Girls Вікторією Бекхем. Костюм вона носила у поєднанні з ніжною блузою від Gabriela Hearst та туфлями від Prada.

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Діловий образ Софі завершила кількома золотими прикрасами лаконічного дизайну, легким макіяжем та клатчем від свого улюбленого бренду Sophie Habsburg. Раніше сумками цієї марки Софі неодноразово доповнювала свої образи як для ділових зустрічей, так і для світських виходів.

Зокрема сумку подібного дизайну можна було побачити в руках Софі під час її поїздки на Мальту, коли вона відвідала віллу, де мешкала королева Єлизавета II.