У небесно-блакитному костюмі і топі з квітковими аплікаціями: прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні у Канаді

Джорджа Мелоні / © Associated Press

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Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні взяла участь у саміті G7 у канадському місті Кананаскісі. Її сфотографували, коли вона йшла на офіційну церемонію зустрічі учасників.

Джорджа Мелоні / © Associated Press

Політикиня з'явилася там у стильному образі. На ній був ніжно-блакитний костюм, який складався з жакета із золотими ґудзиками і штанів-палацо зі стрілками. Його прем'єрка скомбінувала з білим в'язаним топом, який зверху був прикрашений квітковими аплікаціями.

Джорджа Мелоні / © Associated Press

Свій лук Мелоні доповнила білими гостроносими туфлями на підборах-чарках. Вона зробила ідеально рівне укладання з боковим проділом, макіяж із рожевою помадою і темно-бордовий манікюр. Вуха Джорджа прикрасила гарними сережками-квітами з діамантами.

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Джорджа Мелоні / © Associated Press

Нагадаємо, Джорджа Мелоні на зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії постала у бежевому костюмі в білу смужку і з золотим люрексом та бежевому топі.