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У небесно-блакитному костюмі і з макіяжем смокі-айс: прем’єр-міністерка Данії зустрілася з Макроном
Метте Фредеріксен у ніжному аутфіті з’явилася біля Єлисейського палацу у Парижі.
Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен приїхала до Франції, щоб взяти участь у саміті, присвяченому Україні. Біля Єлисейського палацу у Парижі її зустрів президент Франції Еммануель Макрон.
Метте зявилася там у білому топі і небесно-блакитному костюмі, який складався з двобортного жакета і широких штанів зі стрілками. Вбрання прем’єрка скомбінувала з чорними замшевими туфлями.
Фредеріксен зробила елегантну зачіску, макіяж смокі-айс і завершила лук лаконічними золотими сережками-цвяшками.
Нагадаємо, Метте Фредеріксен на саміті ЄС у Брюсселі постала у білому штанному костюмі у ледь помітну смужку.