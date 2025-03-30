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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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84
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1 хв

У небесно-блакитному костюмі і з макіяжем смокі-айс: прем’єр-міністерка Данії зустрілася з Макроном

Метте Фредеріксен у ніжному аутфіті з’явилася біля Єлисейського палацу у Парижі.

Автор публікації
Аліна Онопа Аліна Онопа
Еммануель Макрон і Метте Фредеріксен

Еммануель Макрон і Метте Фредеріксен / © Associated Press

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен приїхала до Франції, щоб взяти участь у саміті, присвяченому Україні. Біля Єлисейського палацу у Парижі її зустрів президент Франції Еммануель Макрон.

Метте Фредеріксен та Еммануель Макрон / © Associated Press

Метте Фредеріксен та Еммануель Макрон / © Associated Press

Метте зявилася там у білому топі і небесно-блакитному костюмі, який складався з двобортного жакета і широких штанів зі стрілками. Вбрання прем’єрка скомбінувала з чорними замшевими туфлями.

Еммануель Макрон і Метте Фредеріксен / © Associated Press

Еммануель Макрон і Метте Фредеріксен / © Associated Press

Фредеріксен зробила елегантну зачіску, макіяж смокі-айс і завершила лук лаконічними золотими сережками-цвяшками.

Метте Фредеріксен / © Associated Press

Метте Фредеріксен / © Associated Press

Нагадаємо, Метте Фредеріксен на саміті ЄС у Брюсселі постала у білому штанному костюмі у ледь помітну смужку.

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