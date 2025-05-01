У небесно-блакитному костюмі: кронпринцеса Вікторія з чоловіком вийшла на публіку

Кронпринцеса Вікторія і Кронпринц Даніель / © Getty Images

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Днями вони відвідали Управління державного боргу Швеції у Стокгольмі. Вікторія з’явилася цього дня на публіці в небесно-блакитному штанному костюмі, який складався з подовженого жакету і штанів зі стрілками. Вбрання вона поєднувала із замшевими туфлями-човниками на підборах і мініатюрною сумкою на довгій ручці, що висіла на плечі.

У кронпринцеси на шиї була підвіска на ланцюжку з білого золота і невеликі сережки у вухах вона зібрала в низький класичний пучок і зробила ледь помітний макіяж на обличчі.

Кронпринцеса Вікторія і Кронпринц Даніель / © Getty Images

Її чоловік кронпринц Даніель одягнув темно-синій костюм, білу сорочку та синю краватку. Взутий він був у чорні шкіряні туфлі, на його зап’ясті був годинник, а на пальці обручка.

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кронпринцеса Вікторія / © Associated Press кронпринцеса Вікторія / © Associated Press кронпринцеса Вікторія / © Associated Press кронпринцеса Вікторія / © Associated Press кронпринцеса Вікторія / © Associated Press кронпринцеса Вікторія / © Associated Press кронпринцеса Вікторія / © Associated Press кронпринцеса Вікторія / © Associated Press кронпринцеса Вікторія / © Associated Press кронпринцеса Вікторія / © Associated Press кронпринцеса Вікторія / © Associated Press кронпринцеса Вікторія / © Associated Press кронпринцеса Вікторія / © Associated Press кронпринцеса Вікторія / © Associated Press