У небесно-блакитному костюмі та кавових туфлях: принцеса Уельська прибула до Італії

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Кетрін вирушила в сольну подорож до Італії заради справи, яка їй дуже близько — вивчення раннього дитинства. Це її перша закордонна поїздка з часів, коли принцесі було поставлено діагноз раку і коли Кейт повідомила про ремісію 2025 року.

Цей дводенний візит, присвячений філософії раннього розвитку дітей в Італії, яка часто називається підходом Реджіо-Емілії. Кейт давно цікавиться дослідженнями раннього розвитку дітей, і ця європейська подорож демонструє її прагнення ще більше привернути увагу до цієї теми.

44-річна принцеса Уельська мала розкішний вигляд, з'явившись на площі Камілло Прамполіні у дизайнерському синьому костюмі від Edeline Lee, доповнивши його білою блузкою, кавовими туфлями та мініатюрною блакитною сумкою на короткій ручці. Волосся принцеси було укладене хвилями, а на шиї була нова прикраса – золотий ланцюжок з підвіскою та перлиною.

Шанувальники королівської родини Британії зібралися, щоб хоча б миттю побачити принцесу Уельську в перший день її візиту до Реджіо-Емілії.

