ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
124
Час на прочитання
1 хв

У небесно-блакитному костюмі та кавових туфлях: принцеса Уельська прибула до Італії

Принцеса Уельська прилетіла до Італії та з'явилася на публіці у розкішному весняному образі.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Коментарі
Принцеса Уельська Кейт

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Кетрін вирушила в сольну подорож до Італії заради справи, яка їй дуже близько — вивчення раннього дитинства. Це її перша закордонна поїздка з часів, коли принцесі було поставлено діагноз раку і коли Кейт повідомила про ремісію 2025 року.

Цей дводенний візит, присвячений філософії раннього розвитку дітей в Італії, яка часто називається підходом Реджіо-Емілії. Кейт давно цікавиться дослідженнями раннього розвитку дітей, і ця європейська подорож демонструє її прагнення ще більше привернути увагу до цієї теми.

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

44-річна принцеса Уельська мала розкішний вигляд, з'явившись на площі Камілло Прамполіні у дизайнерському синьому костюмі від Edeline Lee, доповнивши його білою блузкою, кавовими туфлями та мініатюрною блакитною сумкою на короткій ручці. Волосся принцеси було укладене хвилями, а на шиї була нова прикраса – золотий ланцюжок з підвіскою та перлиною.

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Шанувальники королівської родини Британії зібралися, щоб хоча б миттю побачити принцесу Уельську в перший день її візиту до Реджіо-Емілії.

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
124
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie