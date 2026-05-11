У небесно-блакитному пальті та туфлях на шпильці: герцогиня Единбурзька на заході в Гайд-парку
Герцогиня Единбурзька була присутня на параді та службі Асоціації ветеранів об’єднаної кавалерії у Гайд-парку, у центрі Лондона.
Через 102 роки після відкриття меморіалу в Гайд-парку, кавалерія та йоменська кавалерія зібралися особисто, щоб вшанувати пам’ять військовослужбовців кавалерії та йоменської кавалерії Великої Британії та Співдружності, які загинули у Першій світовій війні та подальших конфліктах.
Герцогиня Софі з’явилася на заході в пальті ніжного блакитного відтінку з тонким поясом на талії від Emilia Wickstead, взула шкіряні туфлі Jimmy Choo з коричневої шкіри крокодила і доповнила лук капелюхом Jtmillinery коричневого відтінку, підібравши йому до тону клатч зі зміїної шкіри Sophie Habsburg.
З прикрас на герцогині були сережки-підвіски з камінням та золотий ланцюжок із круглою підвіскою з діамантами на шиї. Софі розпустила частину волосся та зробила легкий денний макіяж.
Днями герцогиня, нагадаємо, відвідала другу садову вечірку у Букінгемському палаці, де з’явилася у небесно-блакитній сукні та туфлях Prada.