У небесно-блакитному пальті з вишивкою та капелюсі: королева Камілла на іподромі в Йорку

Церемонія Sky Bet City Of York Stakes відбулася четвертого дня фестивалю Sky Bet Ebor 2025 на Йоркському іподромі, який королева відвідувала кількома днями раніше.

Цього разу Її Величність одяглася в небесно-блакитне пальто з білою вишивкою на рукавах і по всій довжині застібки вбрання. Лук Камілла доповнила крислатим бежевим капелюхом, туфлями до тону і плетеною сумкою Bottega Veneta. Вона одягла перлинні сережки-висячки і свій улюблений золотий ланцюжок із пластинчастою підвіскою на шиї з ініціалами її п’ятьох онуків. Зробила лаконічне укладання та легкий макіяж на обличчі.

Декількома днями раніше королева приїжджала на іподром у білій квітковій сукні від улюбленої королівської дизайнерки Fiona Clare, блакитному пальті з поясом на талії, кремовому капелюсі та взута у бежеві туфлі-човники на невисоких підборах.

Нагадаємо, зараз королева та її чоловік король Чарльз насолоджуються літніми канікулами у Шотландії, де до них приєднаються й інші члени їхньої родини.