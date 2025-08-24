ТСН у соціальних мережах

У небесно-блакитному пальті з вишивкою та капелюсі: королева Камілла на іподромі в Йорку

Королева Камілла відвідала церемонію нагородження на іподромі Йорка.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Камілла

Королева Камілла / © Getty Images

Церемонія Sky Bet City Of York Stakes відбулася четвертого дня фестивалю Sky Bet Ebor 2025 на Йоркському іподромі, який королева відвідувала кількома днями раніше.

Цього разу Її Величність одяглася в небесно-блакитне пальто з білою вишивкою на рукавах і по всій довжині застібки вбрання. Лук Камілла доповнила крислатим бежевим капелюхом, туфлями до тону і плетеною сумкою Bottega Veneta. Вона одягла перлинні сережки-висячки і свій улюблений золотий ланцюжок із пластинчастою підвіскою на шиї з ініціалами її п’ятьох онуків. Зробила лаконічне укладання та легкий макіяж на обличчі.

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Декількома днями раніше королева приїжджала на іподром у білій квітковій сукні від улюбленої королівської дизайнерки Fiona Clare, блакитному пальті з поясом на талії, кремовому капелюсі та взута у бежеві туфлі-човники на невисоких підборах.

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Нагадаємо, зараз королева та її чоловік король Чарльз насолоджуються літніми канікулами у Шотландії, де до них приєднаються й інші члени їхньої родини.

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

