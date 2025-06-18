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У небесно-блакитному вбранні: княгиня Шарлін із чоловіком відвідала церемонію
Княгиня Шарлін та князь Альбер II з’явилися на світській церемонії у Монте-Карло.
Шарлін та Альбер були присутні на церемонії закриття 64-го Телевізійного фестивалю в Монте-Карло. Княгиня вийшла на сцену в небесно-блакитній сукні в підлогу з американською проймою і невеликим шлейфом, доповнивши образ сріблястими босоніжками на підборах і своєю заручальною каблучкою з діамантом.
Княгиня зробила гарну зачіску, уклавши світле волосся хвилями. Макіяж на її обличчі був виконаний у натуральних відтінках.
Князь Альбер II з’явився на вечорі в чорному смокінгу, одягнувши білу сорочку та чорну краватку-метелика.
Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, що князь Альбер II сказав про свій шлюб із княгинею Шарлін публічно журналістам.