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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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266
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1 хв

У небесно-блакитному вбранні: княгиня Шарлін із чоловіком відвідала церемонію

Княгиня Шарлін та князь Альбер II з’явилися на світській церемонії у Монте-Карло.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Княгиня Шарлін та князь Альбер II

Княгиня Шарлін і князь Альбер II / © Getty Images

Шарлін та Альбер були присутні на церемонії закриття 64-го Телевізійного фестивалю в Монте-Карло. Княгиня вийшла на сцену в небесно-блакитній сукні в підлогу з американською проймою і невеликим шлейфом, доповнивши образ сріблястими босоніжками на підборах і своєю заручальною каблучкою з діамантом.

Княгиня зробила гарну зачіску, уклавши світле волосся хвилями. Макіяж на її обличчі був виконаний у натуральних відтінках.

Княгиня Шарлін і князь Альбер II / © Getty Images

Княгиня Шарлін і князь Альбер II / © Getty Images

Князь Альбер II з’явився на вечорі в чорному смокінгу, одягнувши білу сорочку та чорну краватку-метелика.

Княгиня Шарлін / © Getty Images

Княгиня Шарлін / © Getty Images

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, що князь Альбер II сказав про свій шлюб із княгинею Шарлін публічно журналістам.

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