У небесно-блакитному вбранні: княгиня Шарлін із чоловіком відвідала церемонію

Княгиня Шарлін і князь Альбер II / © Getty Images

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Шарлін та Альбер були присутні на церемонії закриття 64-го Телевізійного фестивалю в Монте-Карло. Княгиня вийшла на сцену в небесно-блакитній сукні в підлогу з американською проймою і невеликим шлейфом, доповнивши образ сріблястими босоніжками на підборах і своєю заручальною каблучкою з діамантом.

Княгиня зробила гарну зачіску, уклавши світле волосся хвилями. Макіяж на її обличчі був виконаний у натуральних відтінках.

Княгиня Шарлін і князь Альбер II / © Getty Images

Князь Альбер II з’явився на вечорі в чорному смокінгу, одягнувши білу сорочку та чорну краватку-метелика.

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Княгиня Шарлін / © Getty Images

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, що князь Альбер II сказав про свій шлюб із княгинею Шарлін публічно журналістам.