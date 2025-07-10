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У небесно-блакитному жакеті і з брошкою-пір'ям: голова Бундестагу Юлія Клекнер взяла участь у дебатах
Колишня міністерка продовольства і сільського господарства Німеччини мала яскравий вигляд на роботі.
Голова Бундестагу Юлія Клекнер взяла участь у дебатах щодо нового бюджетного плану у Берліні.
Політикиня була одягнена у блідо-рожевий топ і жакет небесно-блакитного кольору, до якого вона прикріпила контрастну брошку з пір’ям пастельно-коралового кольору.
Клекнер зробила укладання з прикореневим об’ємом і локонами, макіяж із рожевою помадою і прикрасила вуха цікавими сережками з камінням і великими перлинами.
Нагадаємо, Юлія Клекнер на книжковому вечорі медіаконтролю в Кургаузі з’явилася у світло-рожевій сукні з невеликим вирізом і драпуванням.