У неоново-синій сукні та з бездоганним укладанням: герцогиня Корнуольська на прийомі в Кларенс-хаус

У неоново-синій сукні та з бездоганним укладанням: герцогиня Корнуольська на прийомі в Кларенс-хаус

Герцогиня Корнуольська Камілла влаштувала черговий прийом у Кларенс-хаусі.

Дружина принца Чарльза влаштувала прийом для британських команд із кінного спорту. 74-річна герцогиня, покровителька Британської федерації кінного спорту, влаштувала прийом, присвячений успіху наїзників на Олімпійських та Паралімпійських іграх 2020 року в Токіо, які відбулися в Японії минулого року.

Герцогиня Корнуольська / Getty Images

Під час прийому вершник сер Лі Пірсон, який завоював потрійне золото в пара-виїздці на Олімпійських іграх у Токіо минулого року, під час прийому в Кларенс-Хаусі подарував герцогині книжку і попередив Каміллу, що в ній є кілька зухвалих моментів. На що Камілла зраділа і відповіла: "Я люблю зухвалі моменти. З нетерпінням чекаю на можливість прочитати це".

На захід герцогиня прибула в неоново-синій сукні на ґудзиках, доповнивши її кількома золотими браслетами на зап'ясті та перлинними сережками-висячками. А також зробила гарне укладання та макіяж.

Герцогиня Корнуольська / Getty Images

Зазначимо, команда Великої Британії виборола 13 медалей і посіла друге місце в таблиці медалей з кінного спорту, що стало для неї одними з найуспішніших ігор. У своїй промові герцогиня подякувала спортсменам і всім, хто їх підтримує за їхній блискучий успіх у Токіо, додавши: "Було чудово бачити медаль за медаллю за медаллю на телебаченні. – Я молюся, щоб у Парижі було ще краще". Нагадаємо, Олімпіада 2024 відбудеться у французькій столиці.

Читайте також: