У несподіваному вбранні: герцогиня Камілла з'явилася на відкритті Ігор Співдружності у комбінезоні

Подружжя практично нерозлучне і на всіх заходах супроводжує одне одного.

28 липня герцогиня Корнуольська Камілла та принц Чарльз відвідали відкриття Ігор Співдружності, яке выдбувалося на стадіоні Alexander у Бірмінгемі. Це міжнародні комплексні спортивні змагання країн Співдружності націй, що проводяться раз на чотири роки.

Для заходу герцогиня одягла досить незвичайне для себе вбрання — комбінезон темно-синього відтінку. Вбрання було вільного фасону та з рукавами до ліктя, спереду комбінезон прикрашала довга блискавка, а манжети – білі вставки тканини.

Образ майбутньої королеви-консорта доповнив шарф молочного відтінку, туфлі на високих підборах та кілька браслетів на зап'ястях, серед яких ми роздивились її улюблений від ювелірного бренду Van Cleef & Arpels.

Герцогиня Корнуольська Камілла та принц Чарльз / Фото: Getty Images

Також цю спортивну подію відвідав молодший брат Чарльза – принц Едвард та його дружина Софі. Графиня Весекська віддала перевагу смарагдовому вбранню від бренду Galvan London, яким просто зачарувала шанувальників.

Графіня Вессекська Софі та принц Едвард / Фото: Getty Images

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