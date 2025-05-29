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У неї була улюблена сукня з квітами: літній образ 21-річної Єлизавети II
У молодості Її Величність часто носила легкі сукні з яскравими принтами.
Стиль юної принцеси Єлизавети, а саме цей титул вона носила до того, як її коронували 1953 року у Вестмінстерському абатстві, був дуже романтичним. Для публічних появ вона вибирала сукні з натуральних тканин і ніжних відтінків, також принцеса любила сукні в квітковий принт.
Одним з явно улюблених вбрань у Єлизавети, яке вона носила у віці 21 року, була блакитна сукня з великими білими квітами.
У цій сукні Єлизавета з’являлася кілька разів. Одного разу вона одягла її відвідуючи пенсіонерів Челсі у Королівському шпиталі.
Ще раз принцесу у сукні помітили з її нареченим лейтенант Філіпом Маунтбаттеном на заході в Единбурзі. Образ вона доповнила улюбленою прикрасою — намистом із перлами.
Протягом усього життя Єлизавета завжди намагалася бути яскравою, хоч і носила вбрання доволі стриманих фасонів. Звичайно, бували випадки, коли Єлизавета II з’являлася і в штанах, а також хустках на голові замість капелюшка.