У неї гарний смак: Керол Міддлтон копіює стиль своєї дочки герцогині Кейт

У мами Кейт Міддлтон – Керол – безперечно гарний смак. І, здається, 67-річна жінка іноді черпає натхнення із образів своєї старшої доньки.
Минулого тижня герцогиня Кембриджська із чоловіком Вільямом відвідала Вімблдонський турнір. Цього ж дня там були і батьки Кейт – Керол та Майкл Міддлтони. Кетрін, побачивши свою маму на трибунах, послала їй повітряний поцілунок. Це продемонструвало публіці наскільки ніжні та теплі між ними стосунки.
Ми зібрали кілька фотографій, які красномовно демонструють, що Керол безперечно бере приклад зі стилю своєї старшої дочки.
Наприклад, вони обидві люблять повсякденний одяг у смужку, Керол Міддлтон часто вибирає сукні з принтами та воланами, а іноді її вбрання дуже нагадують образи, в яких Кейт вже з'являлася на публіці.
Керол навіть запозичує з гардероба дочки деякі вбрання. Наприклад, цього року жінка з'явилася на Royal Ascot у рожевій сукні-сорочці від бренду ME+EM, вартістю 450 фунтів стерлінгів, яку герцогиня Кембриджська одягала на зустріч із 5-річною дівчинкою на ім'я Міла Снеддон у Голірудському палаці.
Крім суконь та пальт, Кейт та Керол іноді носять схожі або навіть однакові прикраси. Наприклад, нещодавно на Вімблдоні Керол Міддлтон з'явилася в прикрасі з кулоном із блакитного топазу, а Кетрін одягала схожу підвіску від свого улюбленого ювелірного бренду Kiki McDonough під час одного з публічних виходів.
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