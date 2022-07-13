У неї гарний смак: Керол Міддлтон копіює стиль своєї дочки герцогині Кейт

У мами Кейт Міддлтон – Керол – безперечно гарний смак. І, здається, 67-річна жінка іноді черпає натхнення із образів своєї старшої доньки.

Минулого тижня герцогиня Кембриджська із чоловіком Вільямом відвідала Вімблдонський турнір. Цього ж дня там були і батьки Кейт – Керол та Майкл Міддлтони. Кетрін, побачивши свою маму на трибунах, послала їй повітряний поцілунок. Це продемонструвало публіці наскільки ніжні та теплі між ними стосунки.

Керол Міддлтон з дочкою Кейт / Фото: Getty Images

Ми зібрали кілька фотографій, які красномовно демонструють, що Керол безперечно бере приклад зі стилю своєї старшої дочки.

Наприклад, вони обидві люблять повсякденний одяг у смужку, Керол Міддлтон часто вибирає сукні з принтами та воланами, а іноді її вбрання дуже нагадують образи, в яких Кейт вже з'являлася на публіці.

Герцогиня Кейт та її мама Керол Міддлтон / Фото: Getty Images

Герцогиня Кейт та її мама Керол Міддлтон / Фото: Getty Images

Герцогиня Кейт та її мама Керол Міддлтон / Фото: Getty Images

Керол навіть запозичує з гардероба дочки деякі вбрання. Наприклад, цього року жінка з'явилася на Royal Ascot у рожевій сукні-сорочці від бренду ME+EM, вартістю 450 фунтів стерлінгів, яку герцогиня Кембриджська одягала на зустріч із 5-річною дівчинкою на ім'я Міла Снеддон у Голірудському палаці.

Герцогиня Кейт та її мама Керол Міддлтон / Фото: Getty Images

Крім суконь та пальт, Кейт та Керол іноді носять схожі або навіть однакові прикраси. Наприклад, нещодавно на Вімблдоні Керол Міддлтон з'явилася в прикрасі з кулоном із блакитного топазу, а Кетрін одягала схожу підвіску від свого улюбленого ювелірного бренду Kiki McDonough під час одного з публічних виходів.

Герцогиня Кейт та її мама Керол Міддлтон / Фото: Getty Images

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