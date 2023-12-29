У неї гарно виходить: принцеса Анна похвалила роботу королеви Камілли

Принцеса Анна раніше не дуже любила королеву Каміллу, але зараз заявляє, що дружина короля Чарльза III досягла успіху у своїй королівській ролі.

Королівська принцеса Анна каже, що для Камілли її роль не є чимось природним, але вона добре її виконує. Про це принцеса Анна розповіла у новому документальному фільмі про коронацію короля Чарльза ІІІ.

"Я знаю Каміллу довгий час. Її розуміння ролі та того, яке значення вона має для короля — абсолютно видатне. Ця роль не є для неї природна, але вона виконує її дуже добре", — каже королівська принцеса.

Король Чарльз, королева Камілла та принцеса Анна / Фото: Associated Press

Якщо раніше між Анною та Каміллою були не дуже теплі стосунки (до речі, принцеса Анна свого часу навіть зустрічалася з колишнім чоловіком Камілли – Ендрю Паркер-Боулзом ), то зараз Камілла користується її повною підтримкою після блискучого першого року перебування на троні разом із королем Чарльзом ІІІ.

Принцеса Анна та королева Камілла / Фото: Associated Press

Зазначимо, принцеса Анна дуже близька зі своїм братом королем Чарльзом і завжди захищає його. Особливу роль принцеса Анна виконувала і на коронації Чарльза та Камілли у травні 2023 року.

Читайте також: