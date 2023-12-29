У неї гарно виходить: принцеса Анна похвалила роботу королеви Камілли

Принцеса Анна раніше не дуже любила королеву Каміллу, але зараз заявляє, що дружина короля Чарльза III досягла успіху у своїй королівській ролі.
Королівська принцеса Анна каже, що для Камілли її роль не є чимось природним, але вона добре її виконує. Про це принцеса Анна розповіла у новому документальному фільмі про коронацію короля Чарльза ІІІ.
"Я знаю Каміллу довгий час. Її розуміння ролі та того, яке значення вона має для короля — абсолютно видатне. Ця роль не є для неї природна, але вона виконує її дуже добре", — каже королівська принцеса.
Якщо раніше між Анною та Каміллою були не дуже теплі стосунки (до речі, принцеса Анна свого часу навіть зустрічалася з колишнім чоловіком Камілли – Ендрю Паркер-Боулзом ), то зараз Камілла користується її повною підтримкою після блискучого першого року перебування на троні разом із королем Чарльзом ІІІ.
Зазначимо, принцеса Анна дуже близька зі своїм братом королем Чарльзом і завжди захищає його. Особливу роль принцеса Анна виконувала і на коронації Чарльза та Камілли у травні 2023 року.
Читайте також: