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У неї королівська історія: стало відомо, що за тіару носила на своєму весіллі Гаррієт Сперлінг
Пітер Філліпс і його кохана Гаррієт Сперлінг, яка тепер також носить прізвище Філліпс, одружилися під час гарної церемонії 6 червня у церкві Всіх Святих у Кемблі, графство Глостершир.
Як і всі королівські наречені, Гаррієт йшла до вівтаря у білій весільній сукні і з тіарою на голові.
Наречена була одягнена в сукню від Емілії Вікстед, пошиту на замовлення, і наділа весільну тіару з діамантами й перлами — прикрасу, яка має дивовижну королівську історію.
Тіара на її голові була витонченим витвором з перлів і діамантів, наданим британським ювелірним Домом Pragnell, який створив і її обручку.
Цей приголомшливий витвір мистецтва датується коронацією короля Георга VI — прадіда її чоловіка — 1937 року.
«Ця витончена тіара — улюблена весільна прикраса для голови, яка належала родині Прагнелл, носилася кількома поколіннями її членів і використовувалася на коронації короля Георга VI та королеви Єлизавети II», — йдеться у заяві ювелірного дому.
А ось дизайнерка Емілія Вікстед опублікувала на сторінці бренду в Instagram кілька фото Гаррієт у сукні, написавши, що «вона була повністю виготовлена нашою власною командою в нашому приватному салоні на Слоун-стріт у Західному Лондоні. На створення сукні пішло сто сорок годин».
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Кожен елемент заснований на фірмовому силуеті Емілії Вікстед і виконаний з італійського крепу кольору слонової кістки, вкритого винятково тонким французьким мереживом Leavers з візерунком з квітів прерій аж до краю вуалі нареченої. Мереживо ретельно пришите вручну.
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