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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
107
Час на прочитання
2 хв

У неї королівська історія: стало відомо, що за тіару носила на своєму весіллі Гаррієт Сперлінг

Пітер Філліпс і його кохана Гаррієт Сперлінг, яка тепер також носить прізвище Філліпс, одружилися під час гарної церемонії 6 червня у церкві Всіх Святих у Кемблі, графство Глостершир.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Пітер і Гаррієт Філліпси

Пітер і Гаррієт Філліпси / © Getty Images

Як і всі королівські наречені, Гаррієт йшла до вівтаря у білій весільній сукні і з тіарою на голові.

Наречена була одягнена в сукню від Емілії Вікстед, пошиту на замовлення, і наділа весільну тіару з діамантами й перлами — прикрасу, яка має дивовижну королівську історію.

Пітер і Гаррієт Філліпси / © Getty Images

Пітер і Гаррієт Філліпси / © Getty Images

Тіара на її голові була витонченим витвором з перлів і діамантів, наданим британським ювелірним Домом Pragnell, який створив і її обручку.

Цей приголомшливий витвір мистецтва датується коронацією короля Георга VI — прадіда її чоловіка — 1937 року.

Пітер і Гаррієт Філліпси / © Getty Images

Пітер і Гаррієт Філліпси / © Getty Images

«Ця витончена тіара — улюблена весільна прикраса для голови, яка належала родині Прагнелл, носилася кількома поколіннями її членів і використовувалася на коронації короля Георга VI та королеви Єлизавети II», — йдеться у заяві ювелірного дому.

А ось дизайнерка Емілія Вікстед опублікувала на сторінці бренду в Instagram кілька фото Гаррієт у сукні, написавши, що «вона була повністю виготовлена нашою власною командою в нашому приватному салоні на Слоун-стріт у Західному Лондоні. На створення сукні пішло сто сорок годин».

(гортайте фото праворуч)

Кожен елемент заснований на фірмовому силуеті Емілії Вікстед і виконаний з італійського крепу кольору слонової кістки, вкритого винятково тонким французьким мереживом Leavers з візерунком з квітів прерій аж до краю вуалі нареченої. Мереживо ретельно пришите вручну.

(гортайте фото праворуч)

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
107
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