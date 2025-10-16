ТСН у соціальних мережах

У неї немає "привілею білого кольору": королева Ранія у всьому чорному з’явилася на зустрічі з Папою Римським

Абдалла II і Ранія йорданські стали першими монархами, яких прийняв на приватній аудієнції новий Папа Римський Лев XIV.

Королева Ранія та король Абдалла II з Папою Левом XIV

Королева Ранія та король Абдалла II з Папою Левом XIV / © Instagram королеви Ранії

Королівське подружжя вирушило до Ватикану для своєї першої зустрічі з понтифіком, оскільки не змогло бути присутнім на інавгураційній месі його понтифікату у травні.

Королева Ранія у своєму Instagram поділилася кількома світлинами.

Королева Ранія і король Абдалла II / © Instagram королеви Ранії

Королева Ранія і король Абдалла II / © Instagram королеви Ранії

«Для мене було честю приєднатися до Його Величності у Ватикані сьогодні на зустрічі з Його Святістю Папою Левом XIV», — написала королева у підписі.

Для виходу Ранія обрала чорне вовняне пальто Fendi із золотавим тонким ременем на талії, сумку від Max Mara та взула чорні лаковані туфлі Tom Ford на золотистих підборах. На плечах її Величності була чорна хустка, якою королева, мабуть, покривала голову при зустрічі. Ранія не користується так званим «привілеєм білого», про який раніше ми вже розповідали. Це давня поступка Ватикану, яка дозволяє дуже небагатьом членам королівських сімей носити біле перед Папою замість чорного, згідно з суворим папським дрескодом.

Королева Ранія і король Абдалла II з Папою Левом XIV / © Instagram королеви Ранії

Королева Ранія і король Абдалла II з Папою Левом XIV / © Instagram королеви Ранії

Тим часом, нагадаємо, спадковий принц Йорданії Хусейн та принцеса Раджва зустрілися в Лондоні з подружжям Уельських.

