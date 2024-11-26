У неї нічого не вийшло: названо дві речі, які Меган Маркл хотіла отримати від королівської родини

Меган Маркл була американською акторкою до того, як познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком принцом Гаррі, з яким заручилася 27 листопада 2017 року.

Вони зустрічалися лише півтора року, перш ніж Гаррі освідчився їй. Звісно, Меган погодилася, адже розраховувала отримати більші бонуси від життя в королівській родині, але так їх і не отримала.

Незважаючи на присутність на королівських заходах, життя у фірмі та пов'язана з нею популярність, зважаючи на все, виявилися не такими, як очікувала герцогиня Сассекська. Менше ніж через два роки Меган це зрозуміла і вони з Гаррі відмовилися виконувати свої обов'язки старших членів сім'ї, переїхавши жити до США.

Меган, герцогиня Сассекська / Фото: Getty Images

Пара заявила тоді, що хоче здобути фінансову незалежність і насолоджуватися більшою приватністю, і їхній переїзд до Америки виявився логічним для досягнення цих цілей.

Однак деякі королівські експерти вважають, що у рішення Меган відмовитися від королівського життя було більше причин, зокрема і той факт, що вона не могла отримати від життя в королівській сім'ї те, чого хотіла, пише express.co.uk.

Так колишня королівська кореспондентка ВВС Дженні Бонд розповіла журналу OK!: "Я завжди вважала, що Меган не розуміла, що вона ніколи не стане головною особою в королівській родині або навіть заступницею головної особи. Немає нічого поганого в бажанні повністю контролювати та керувати своїм життям. Немає нічого поганого у прагненні бути у центрі уваги. Просто королівська родина була невідповідним місцем для її амбіцій", – сказала експертка.

Герцогиня Сасекська та королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Завтра Меган і Гаррі відсвяткують сьому річницю від дня заручин.

Читайте також:

Весілля Меган Маркл та принца Гаррі (17 фото)