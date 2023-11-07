У неї поважна причина: принц Вільям розсекретив, чому Кейт не приїхала з ним до Сінгапуру

Принц Вільям зараз перебуває з візитом у Сінгапурі, де відбудеться церемонія вручення нагород його премії Earthshot Prize.

Минулого року церемонія відбулася у США, в Бостоні та дружина принца Вільяма – принцеса Кейт, супроводжувала чоловіка у тій поїздці. Але цього року Кетрін вирішила залишитись вдома.

Принц Вільям у Сінгапурі / Фото: Associated Press

Принц Вільям вже розповів публіці, чому Кейт відсутня цього року. За його словами, Кетрін допомагає їхньому старшому синові принцу Джорджу з його першими іспитами в школі і в такий важливий момент для дитини вирішила підтримати його, а не їхати в закордонну поїздку.

Саме тому принцеса Уельська залишилася вдома у Віндзорі, а її 41-річний чоловік вирушив до Південно-Східної Азії, щоб вручити свою екологічну премію. Виступаючи на саміті United for Wildlife, майбутній король вибачився за відсутність дружини, пише Daily Mail.

Принц Вільям у Сінгапурі / Фото: Associated Press

"Я радий повернутися до Сінгапуру. Минуло 11 років від того часу, як ми з Кетрін насолоджувалися візитом сюди від імені моєї покійної бабусі в рік її діамантового ювілею. Я повинен згадати, що Кетрін дуже шкодує, що не може бути тут, вона допомагає Джорджу скласти його перші основні іспити".

Нагадаємо, принцеса Кейт брала участь у двох попередніх церемоніях вручення премії Earthshot у Бостоні та Лондоні.

Кейт і Вільям на церемонії премії Earthshot у Бостоні / Фото: Associated Press

Кейт і Вільям на церемонії премії Earthshot у Лондоні / Фото: Associated Press

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