У неї поважна причина: принц Вільям розсекретив, чому Кейт не приїхала з ним до Сінгапуру

Принц Вільям зараз перебуває з візитом у Сінгапурі, де відбудеться церемонія вручення нагород його премії Earthshot Prize.
Минулого року церемонія відбулася у США, в Бостоні та дружина принца Вільяма – принцеса Кейт, супроводжувала чоловіка у тій поїздці. Але цього року Кетрін вирішила залишитись вдома.
Принц Вільям вже розповів публіці, чому Кейт відсутня цього року. За його словами, Кетрін допомагає їхньому старшому синові принцу Джорджу з його першими іспитами в школі і в такий важливий момент для дитини вирішила підтримати його, а не їхати в закордонну поїздку.
Саме тому принцеса Уельська залишилася вдома у Віндзорі, а її 41-річний чоловік вирушив до Південно-Східної Азії, щоб вручити свою екологічну премію. Виступаючи на саміті United for Wildlife, майбутній король вибачився за відсутність дружини, пише Daily Mail.
"Я радий повернутися до Сінгапуру. Минуло 11 років від того часу, як ми з Кетрін насолоджувалися візитом сюди від імені моєї покійної бабусі в рік її діамантового ювілею. Я повинен згадати, що Кетрін дуже шкодує, що не може бути тут, вона допомагає Джорджу скласти його перші основні іспити".
Нагадаємо, принцеса Кейт брала участь у двох попередніх церемоніях вручення премії Earthshot у Бостоні та Лондоні.
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