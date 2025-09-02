ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
67
Час на прочитання
2 хв

У неї проблеми зі здоров’ям: кронпринцеса Метте-Маріт не супроводжуватиме чоловіка в поїздці до США

Кронпринц Гокон днями вирушить із візитом до США, а ось його дружина кронпринцеса Метте-Маріт змушена скасувати поїздку через медичні рекомендації.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Кронпринцеса Метте-Маріт

Кронпринцеса Метте-Маріт / © Associated Press

Очікувалося, що 52-річна норвезька принцеса приєднається до спадкового принца Гокона у його триденній поїздці до США з 6 по 9 жовтня. Але тепер королівський палац підтвердив газеті Se og Hør, що Метте-Маріт не поїде.

«Наразі кронпринцесі рекомендовано утриматися від поїздок до Сполучених Штатів через її хронічне захворювання легень», — йдеться у заяві палацу.

Кронпринцеса Метте-Маріт / © Getty Images

Кронпринцеса Метте-Маріт / © Getty Images

Нагадаємо, 2018 року Метте-Маріт поставили діагноз хронічного захворювання — фіброзу легень, і від того часу їй довелося обмежити свою громадську діяльність.

Раніше цього року палац підтвердив прогрес її хвороби, заявивши: «У кронпринцеси спостерігаються щоденні симптоми та нездужання, які впливають на її здатність виконувати свої обов’язки. Кронпринцесі потрібно більше відпочинку, і її порядок дня змінюється швидше, ніж раніше. Це означає, що зміни в її офіційному розкладі можуть відбуватися частіше і в більш стислий термін, ніж ми звикли. Спадкова принцеса має величезне бажання продовжувати працювати, і тому ми організуємо її офіційну програму в майбутньому найкращим чином, щоб вона могла поєднувати здоров’я і роботу».

Кронпринц Гокон під час триденного візиту до США відзначить 200-річчя першої норвезької еміграції до США, відвідавши штати Айова, Міннесота та Нью-Йорк.

Кронпринцеса Метте-Маріт і Кронпринц Хокон / © Associated Press

Кронпринцеса Метте-Маріт і Кронпринц Хокон / © Associated Press

Нагадаємо, раніше навесні норвезький кронпринц відвідав з візитом Київ і Київську область, а після норвезький королівський палац ділився відеозвітом з цієї поїздки.

Дата публікації
Кількість переглядів
67
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie