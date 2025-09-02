У неї проблеми зі здоров’ям: кронпринцеса Метте-Маріт не супроводжуватиме чоловіка в поїздці до США

Кронпринцеса Метте-Маріт / © Associated Press

Очікувалося, що 52-річна норвезька принцеса приєднається до спадкового принца Гокона у його триденній поїздці до США з 6 по 9 жовтня. Але тепер королівський палац підтвердив газеті Se og Hør, що Метте-Маріт не поїде.

«Наразі кронпринцесі рекомендовано утриматися від поїздок до Сполучених Штатів через її хронічне захворювання легень», — йдеться у заяві палацу.

Кронпринцеса Метте-Маріт / © Getty Images

Нагадаємо, 2018 року Метте-Маріт поставили діагноз хронічного захворювання — фіброзу легень, і від того часу їй довелося обмежити свою громадську діяльність.

Раніше цього року палац підтвердив прогрес її хвороби, заявивши: «У кронпринцеси спостерігаються щоденні симптоми та нездужання, які впливають на її здатність виконувати свої обов’язки. Кронпринцесі потрібно більше відпочинку, і її порядок дня змінюється швидше, ніж раніше. Це означає, що зміни в її офіційному розкладі можуть відбуватися частіше і в більш стислий термін, ніж ми звикли. Спадкова принцеса має величезне бажання продовжувати працювати, і тому ми організуємо її офіційну програму в майбутньому найкращим чином, щоб вона могла поєднувати здоров’я і роботу».

Кронпринц Гокон під час триденного візиту до США відзначить 200-річчя першої норвезької еміграції до США, відвідавши штати Айова, Міннесота та Нью-Йорк.

Кронпринцеса Метте-Маріт і Кронпринц Хокон / © Associated Press

Нагадаємо, раніше навесні норвезький кронпринц відвідав з візитом Київ і Київську область, а після норвезький королівський палац ділився відеозвітом з цієї поїздки.