У неї сьогодні два іменинники: королева Ранія поділилася сімейними фото

В йорданському королівстві сьогодні одразу два іменинники.

Королю Абдаллі II сьогодні виповнюється 63 роки, а його молодшому синові принца Хашиму – 20. Так вийшло, що молодший син королеви Ранії народився в один день з його батьком.

Королева Ранія привітала публічно сина та чоловіка та опублікувала у своєму Instagram кілька нових фотографій.

На фото, де Її Величність зазнімкована з чоловіком вона позує у жовтій сукні довжини до колін із зав'язками на шиї та на грудях, яку носила у поєднанні з туфлями-човниками до тону.

Королева Ранія з чоловіком королем Абдаллою VI / Фото: Instagram королеви Ранії

"З днем ​​народження! Ти для нас цілий світ", — написала під знімком Ранія.

Також королева запостила портретне фото із сином Хашимом. Вони обидвоє одягнені в комфортні повсякденні луки, у Ранії розпущене волосся і вона обіймає хлопця за шию.

"З днем ​​народження, мій дорогий Хашиме", — йдеться у підписі під фото.

Королева Ранія із сином принцом Хашимом / Фото: Instagram королеви Ранії

Сьогодні іменинник і іспанський король Філіп VI, йому виповнюється 57 років. Раніше ми зібрали для вас цікаві факти про чоловіка королеви Летиції.

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