У неї вже колекція: герцогиня Единбурзька часто носить однакові сукні — що це за вбрання

Софі, герцогиня Единбурзька / © Associated Press

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60-річна Софі, герцогиня Единбурзька, яка є улюбленою невісткою покійної королеви Єлизавети II, не велика модниця, оскільки часто повторює свої образи, а також не експериментує зі стилем.

Однак Софі протягом багатьох років може співпрацювати з одними брендами, тому її, наприклад, часто можна помітити з сумками від Sophie Habsburg, які мають різноманітні дизайни і кольори.

Також дружина принца Едварда дуже полюбила бренд Beulah London, який створив для неї цілу колекцію елегантних легких суконь з розкльошеними манжетами. Цю модель Софі часто носить на офіційні заходи, доповнюючи капелюшками, а також на ділові зустрічі, коли виконує свої королівські обов’язки.

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Софі, герцогиня Единбурзька / © Associated Press

Сукня хоч і проста, але має декілька цікавих деталей: оригінальні рукави, ґудзики на спідниці та рукавах, невеликі складки на ліфі, а також розріз на спідниці.

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images

У Софі ця сукня є в трьох кольорах, але швидше за все, вона замовить у майбутньому й інші відтінки.

Софі, герцогиня Единбурзька та її чоловік / © Getty Images

Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images Герцогиня Единбурзька Софі / © Getty Images Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images Софі, герцогиня Единбурзька / © Getty Images