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У неї вже колекція: герцогиня Единбурзька часто носить однакові сукні — що це за вбрання
Пропонуємо подивитися на найулюбленішу сукню герцогині.
60-річна Софі, герцогиня Единбурзька, яка є улюбленою невісткою покійної королеви Єлизавети II, не велика модниця, оскільки часто повторює свої образи, а також не експериментує зі стилем.
Однак Софі протягом багатьох років може співпрацювати з одними брендами, тому її, наприклад, часто можна помітити з сумками від Sophie Habsburg, які мають різноманітні дизайни і кольори.
Також дружина принца Едварда дуже полюбила бренд Beulah London, який створив для неї цілу колекцію елегантних легких суконь з розкльошеними манжетами. Цю модель Софі часто носить на офіційні заходи, доповнюючи капелюшками, а також на ділові зустрічі, коли виконує свої королівські обов’язки.
Сукня хоч і проста, але має декілька цікавих деталей: оригінальні рукави, ґудзики на спідниці та рукавах, невеликі складки на ліфі, а також розріз на спідниці.
У Софі ця сукня є в трьох кольорах, але швидше за все, вона замовить у майбутньому й інші відтінки.