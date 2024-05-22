У незвичайній сукні та жовтих човниках: королева Мері на синій доріжці

Її Величність була зазнімкована фотографами з генеральним директором Федерікою Маркіонні після Global Fashion Summit: Copenhagen Edition 2024 у Koncerthuset.

На королеві Мері була дуже цікава сукня кольору баклажан з яскравим принтом на подолі і до неї вона підібрала жовті туфлі-човники на високих підборах, які чудово гармоніювали з образом. На шиї у королеви було золоте кольє та кілька підвісок, зокрема і золота підвіска з ініціалом її чоловіка "F", а у вухах – лаконічні сережки-цвяшки. Волосся було розпущене і красиво укладене, а макіяж на обличчі виконаний у натуральних відтінках.

Королева Мері / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно королівське подружжя Данії повернулося з поїздки до Норвегії, де у пари було кілька днів робочих заходів із членами норвезької королівської родини.

Кронпринц Гокон, кронпринцеса Метте-Маріт, королева Соня, король Фредерік X та королева Мері / Фото: Getty Images

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