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У незвичайній сукні з бантиками: леді Амелія Віндзор продемонструвала цікавий лук

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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1015
Час на прочитання
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У незвичайній сукні з бантиками: леді Амелія Віндзор продемонструвала цікавий лук

Леді Амелія Віндзор / Фото: Getty Images

Леді Амелія Віндзор – активна гостя Лондонського тижня моди.

Леді Амелія відвідала показ С'юзан Фенг під час Тижня моди, який зараз відбувається у Лондоні.

27-річна британська аристократка, яка була названа однією з найкрасивіших королівських осіб 2022 року, виблискувала перед камерами фотографів у максісарафані на тонких бретельках, розшитій камінням на ліфі та декорованому білими бантами з тюлю.

Незвичайне вбрання леді Амелія доповнила туфлями із квітковим принтом на невисоких квадратних підборах. Зачіска та макіяж у дівчини майже завжди мають однаковий вигляд. Амелія лише підкреслює свою природну красу, а волосся зазвичай просто розчісує за проділом.

Леді Амелія Віндзор / © Getty Images
Леді Амелія Віндзор / Фото: Getty Images

Раніше Амелія Віндзор відвідувала показ Bora Aksu під час Тижня моди в Лондоні і прийшла на шоу у рожевій сукні з мереживами на подолі від цього самого дизайнера та оливковому стьобаному пальті з великими накладними кишенями. Під колір пальта Амелія підібрала також шкарпетки та взула чорні лофери від Miu Miu.

Леді Амелія Віндзор / © Getty Images
Леді Амелія Віндзор / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
1015
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