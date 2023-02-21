У незвичайній сукні з бантиками: леді Амелія Віндзор продемонструвала цікавий лук

Леді Амелія відвідала показ С'юзан Фенг під час Тижня моди, який зараз відбувається у Лондоні.

27-річна британська аристократка, яка була названа однією з найкрасивіших королівських осіб 2022 року, виблискувала перед камерами фотографів у максісарафані на тонких бретельках, розшитій камінням на ліфі та декорованому білими бантами з тюлю.

Незвичайне вбрання леді Амелія доповнила туфлями із квітковим принтом на невисоких квадратних підборах. Зачіска та макіяж у дівчини майже завжди мають однаковий вигляд. Амелія лише підкреслює свою природну красу, а волосся зазвичай просто розчісує за проділом.

Леді Амелія Віндзор / Фото: Getty Images

Раніше Амелія Віндзор відвідувала показ Bora Aksu під час Тижня моди в Лондоні і прийшла на шоу у рожевій сукні з мереживами на подолі від цього самого дизайнера та оливковому стьобаному пальті з великими накладними кишенями. Під колір пальта Амелія підібрала також шкарпетки та взула чорні лофери від Miu Miu.

Леді Амелія Віндзор / Фото: Getty Images

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