У незвичайній сукні з бантиками: леді Амелія Віндзор продемонструвала цікавий лук

Леді Амелія Віндзор – активна гостя Лондонського тижня моди.
Леді Амелія відвідала показ С'юзан Фенг під час Тижня моди, який зараз відбувається у Лондоні.
27-річна британська аристократка, яка була названа однією з найкрасивіших королівських осіб 2022 року, виблискувала перед камерами фотографів у максісарафані на тонких бретельках, розшитій камінням на ліфі та декорованому білими бантами з тюлю.
Незвичайне вбрання леді Амелія доповнила туфлями із квітковим принтом на невисоких квадратних підборах. Зачіска та макіяж у дівчини майже завжди мають однаковий вигляд. Амелія лише підкреслює свою природну красу, а волосся зазвичай просто розчісує за проділом.
Раніше Амелія Віндзор відвідувала показ Bora Aksu під час Тижня моди в Лондоні і прийшла на шоу у рожевій сукні з мереживами на подолі від цього самого дизайнера та оливковому стьобаному пальті з великими накладними кишенями. Під колір пальта Амелія підібрала також шкарпетки та взула чорні лофери від Miu Miu.
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