У незвичайному луку та з вінтажною сумкою: королева Максима приїхала до університету

52-річна королівська особа активно виконує свої обов'язки та знову з'явилася на публіці.

Королева Максима відвідала Центр експертизи прикладного штучного інтелекту Амстердамського університету прикладних наук в Амстердамі. Візит присвячений відповідальному використанню та застосуванню штучного інтелекту.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Цього разу королівська особа вибрала вельми незвичайний образ. Вона була в вовняній спідниці-міді з кишенями світло-коричневого кольору від Massimo Dutti, у чорній блузці з краваткою, а в руках тримала вінтажну сумку Susan Gail із бамбуковою ручкою із чорної шкіри.

У Максими було розпущене волосся, у вухах виблискували квіткові сережки, а на обличчі був макіяж з блискучими тінями на повіках.

Королева Максима / Фото: Getty Images

У дружини короля Віллема-Олександра зараз дуже насичений графік зустрічей та заходів. Днем раніше королівське подружжя відвідало церемонію, на якій Максима з'явилася у сукні з паєтками і мала досить ефектний вигляд.

Королева Максима та король Віллем-Олександр / Фото: Getty Images

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