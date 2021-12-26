У незвичайному пальті та капелюсі-таблетці: красива герцогиня Камілла з принцом Чарльзом сходила на службу

У незвичайному пальті та капелюсі-таблетці: красива герцогиня Камілла з принцом Чарльзом сходила на службу

Деякі члени британської королівської сім'ї відвідали службу у церкві на Різдво.

Спадкоємець трону принц Чарльз і його дружина герцогиня Камілла 25 грудня були заскочені фотографами дорогою на ранкову службу до каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку у Віндзорі.

Герцогиня Корнуольська та принц Чарльз / Associated Press

Чарльз і Камілла відвідували службу разом з принцом Едвардом (молодшим братом Чарльза та його дружиною графинею Софі Вессекською. 95-річна королева Єлизавета II цього разу була відсутня на службі в каплиці Святого Георгія, але її щорічна різдвяна промова традиційно транслювалася на телебаченні. Монархиня була відсутня на службі і це особистий вибір, через застереження, щодо стрімкого розповсюдження нового штаму коронавірусу.

Герцогиня Корнуольська та принц Чарльз / Associated Press

У той же час Чарльз та Камілла охоче вітали фотографів. Герцогиня Корнуольська була одягнена в гарне синє пальто у велику двоколірну клітинку і капелюх-таблетку з декором, схожим на пір'я. На шиї у Камілли був перлинний чокер із діамантовою брошкою-застібкою, а у вухах були перлинні сережки.

Герцогиня Корнуольська та принц Чарльз / Associated Press

Каміла несла в руках прозору парасольку, маленьку чорну сумку від Chanel і була взута у високі замшеві чоботи. Також у Камілли було ідеальне укладання та легкий макіяж на обличчі.

Герцогиня Корнуольська / Associated Press

Принц Чарльз був у темному пальті, синіх штанах, білій сорочці та краватці.

Герцогиня Корнуольська / Associated Press

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