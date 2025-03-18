У незвичайному пальті та яскравих сережках-пензликах: королева Максима вирушила в нову поїздку з чоловіком

Король Віллем-Олександр і королева Максима були заскочені в аеропорту Найробі, прибувши на літаку нідерландського уряду PH-GOV перед своїм триденним державним візитом до Кенії.

Королева вдягнулась у білий топ, чорне пальто з червоним декором та цікавою застібкою від Anna Trzebinski та червоні штани-кльош зі стрілками, а взута була у замшеві еспадрильї насиченого червоного кольору на платформі. Максима зібрала волосся в низький пучок, одягла червоні сережки-пензлики від Miccy's Jewelz, які ефектно підкреслювали її образ, також у неї був виразний макіяж очей і блиск на губах, а на зап'ясті годинник на чорному шкіряному ремінці та браслети. Манікюр Максима зробила у червоному відтінку.

Королева Максима та король Віллем-Олександр / Фото: Getty Images

Її чоловік король Віллем-Олександр був у класичному темно-синьому костюмі, білій сорочці та блакитній краватці у принт. А взутий у чорні шкіряні туфлі.

У найближчі три дні ми побачимо безліч образів короля і королеви, що особливо цікаво, оскільки вони мають багато публічних виходів під час цієї поїздки.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Нагадаємо, днями ми показували, який вигляд має натуральний колір волосся королеви Максими.

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