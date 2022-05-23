У незвичайному пальті та з букетом: в акаунті королеви Єлизавети II опублікували нове "фото дня"

У незвичайному пальті та з букетом: в акаунті королеви Єлизавети II опублікували нове "фото дня"

У Великій Британії готуються до святкування платинового ювілею правління королеви Єлизавети II.

У зв'язку з цим в Instagram-акаунті щодня публікують фотографії королеви Єлизавети II, які були зроблені у різні роки її тривалого 70-річного правління.

"2011 рік: королева вітає натовп біля Трініті-коледжу в Дубліні під час свого історичного державного візиту до Республіки Ірландія.

2011 року у Швеції була успішно проведена перша у світі синтетична трансплантація органів", - йдеться у підписі під новою публікацією.

Вчора, нагадаємо, ми показували кадр за 2010 рік. На ньому школярі вітають королеву у Клотоні, Північний Йоркшир.

Сенс цієї акції в тому, щоб кожен день у блогу королеви було опубліковано знімок, який знаменує собою один рік її правління.

Сьогодні, зазначимо, на Її Величність чекають на квітковій виставці в Челсі.

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