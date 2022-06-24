У них гарний смак: Кейт Міддлтон та Сара Джессіка Паркер люблять туфлі одного бренду

У них гарний смак: Кейт Міддлтон та Сара Джессіка Паркер люблять туфлі одного бренду

Перший і наразі єдиний портрет герцогині Кейт і принца Вільяма ми роздивляємося вже другий день поспіль. А все тому, що в ньому багато цікавих деталей.

На Кетрін сукня смарагдового кольору за 1595 фунтів стерлінгів від модного бренду The Vampire's Wife, яку вона вперше одягла під час історичного триденного візиту до Дубліна в березні 2020 року.

А ще - сережки принцеси Діани з перлами та діамантами, подаровані принцесі Уельській ювелірами з Коллінгвуда на весілля, які тепер є частиною колекції Кейт. І перлинний браслет, який Діана теж часто носила.

Герцогиня Кейт дивиться на портрет / Фото: Associated Press

А ще особлива брошка королеви Єлизавети II, яка раніше належала її бабусі, королеві Марії Текській. Брошка прикрашена великою перлиною, оточеною гроном діамантів. До основної частини також підвішена знімна підвіска з діамантами та перлами. Брошка була виготовлена ​​компанією Garrard у середині 19 століття для принцеси Августи, герцогині Кембриджської, бабусі королеви Марії за материнською лінією. Коли принцеса Августа померла, брошку успадкувала її донька, принцеса Марія Аделаїда, герцогиня Текська, а потім королева Марія. 1953 року вона передала брошку своїй онуці,королеві Єлизаветі II.

Крім того, герцогиня зображена на портреті в туфлях-човниках Hangisi Green Satin 105 від Manolo Blahnik.

Туфлі герцогині Кембриджської / Фото: Getty Images

А це, як виявилося, ті самі туфлі, в яких героїня Сари Джесіки Паркер у фільмі "Секс у великому місті" з'явилася на весіллі з містером Бігом, пише People.

Сара Джессіка Паркер / Фото: Getty Images

Туфлі Керрі Бредшоу

До речі, про те, хто такий Маноло Бланік, і чому його туфлі хочуть усі, ми розповідали ось у цьому матеріалі.

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