У них особлива роль: стало відомо, як Вільям та Кейт вшанують пам'ять королеви Єлизавети II у річницю її смерті

Принц Вільям та його дружина Кейт віддадуть шану покійній королеві Єлизаветі II у перші роковини її смерті у вересні 2023 року.

Вже відомо, що король Чарльз III проведе цей день на самоті в замку Балморал, місці, де його мати провела останні кілька місяців свого життя.

Королева Єлизавета II та герцогиня Кембриджська Кетрін / Фото: Associated Press

А ось принц Вільям та його дружина Кетрін доправлять британському народові послання про вшанування спадщини покійної монархині. Остаточні деталі звернення все ще опрацьовуються, і має бути ухвалено рішення про те, чи буде його зроблено особисто, на телебаченні чи через соціальні мережі, повідомляє Daily Mail.

"Смерть Її Величності була подією, яка дійсно означала кінець епохи. Від того часу королівська родина перебуває в перехідному періоді, і після коронації та завершення літніх канікул можна буде очікувати, що буде далі", — коментує подію одне з королівських джерел.

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Нагадаємо, король Чарльз та його дружина королева Камілла розпочали свої літні канікули у Балморалі на початку цього місяця. Рішення монарха відзначити цю подію приватно відображає те, як його мати Єлизавета II провела першу річницю смерті свого батька. Вона залишалася в Сандрінгемі від Різдва до 6 лютого, річниці смерті короля Георга VI.

Джерела стверджують, що масштабних публічних заходів чи сімейних посиденьок, присвячених цій події, не планується, хоча члени королівської родини збираються цього року вирушити до Балморала на літні канікули, як це роблять щороку.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Associated Press

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