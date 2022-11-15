У них особливий зв'язок: що спільного у принцеси Кейт та короля Чарльза III

Іменинник учорашнього дня – король Чарльз III має дуже хороші стосунки зі своєю невісткою – принцесою Уельською, Кетрін. На публіці Кейт та Чарльз завжди люб'язні одне з одним, а експерти вважають, що між ними є особливий зв'язок.

Експертка з мови тіла Джуді Джеймс сказала Express.co.uk ось що про стосунки короля з його невісткою: "Здається, у Кейт і Чарльза дійсно особливі стосунки, які помітно проявляються на публіці. Мова їхніх тіл каже нам, що вони налаштовані одне на одного, використовуючи лестощі та дзеркальні сигнали, щоб показати деяку однодумність”.

Король Чарльз III та принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Джуді також порівняла поведінку Кейт на публіці з королевою Каміллою — остання здається менш розслабленою і не так сильно сміється з жартів Чарльза, як принцеса Уельська. Можливо, це частково пов'язано з тим, що Камілла ще не звикла до свого нового статусу королеви-консорту.

"У Чарльза ідеальна аудиторія в особі Кейт, яка завжди дуже спокійно сміється, на відміну від Камілли. Чарльз любить бути веселим, і з Кейт він максимально природний, тому що бачить схвальний сміх. Кетрін так щиро сміється і навіть зморщує ніс, коли жартує король. Камілла при цьому, здається, тримається трохи осторонь. Кейт здається менш близькою до Камілли, натомість вона обходить її, щоб поговорити зі свекром", — додає експертка.

Король Чарльз III та принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Зазначимо, що у Кетрін, принцеси Уельської гарні стосунки не лише з королем Чарльзом. До того, як принц Гаррі зустрів Меган Маркл, вона завжди дуже мило розмовляла з Гаррі. Але від моменту, як у житті принца з'явилася Меган, все кардинально змінилося. Ставлення Кейт до Гаррі також зазнало змін.

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