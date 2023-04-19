У них поважна причина: Кейт та Вільям пропустять репетицію коронації короля Чарльза III

У Британії йде підготовка до найголовнішої події року – коронації короля Чарльза ІІІ та королеви Камілли.

Незабаром розпочнуться репетиції коронації, але повідомляється, що їх пропустить спадкоємець Чарльза – принц Вільям Уельський та його дружина принцеса Кетрін. У пари є поважна причина, 2 травня їхній дочці принцесі Шарлотті виповниться вісім років. І сім'я планує влаштувати святкування.

Принц і принцеса Уельські / Фото: Associated Press

Ймовірно, подружжя пропустить лише кілька репетицій, але не всі. Адже така подія, як коронація, не може пройти без репетицій та відповідної підготовки. А у принца Уельського на коронації батька буде одна із головних ролей.

Поінформовані джерела повідомили виданню express, що у день народження принцеси Шарлотти батьки традиційно заберуть її зі школи Ламбрук, після чого у Віндзорі влаштують невелику вечірку. Нагадаємо, на коронації пара буде присутня з трьома дітьми.

Принц і принцеса Уельські з дітьми / Фото: Associated Press

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Нагадаємо, саме у день коронації – 6 травня – день народження відсвяткує принц Арчі. Сину принца Гаррі та герцогині Меган виповниться чотири роки. Оскільки Меган не приїде на коронацію короля і королеви вона організує свято для сина цього дня у них вдома в Каліфорнії.

Меган Маркл та принц Гаррі / Фото: Getty Images

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