У них проблеми у шлюбі: експертка з мови тіла пояснила, що не так на нових фото Шарлін та князя Альбера II

У них проблеми у шлюбі: експертка з мови тіла пояснила, що не так на нових фото Шарлін та князя Альбера II

У великодню неділю князь Альбер II та його дружина Шарлін разом із дітьми постали на святкових знімках.

Шанувальників княжого подружжя втішило, що пара нарешті вперше за довгий час відсутності княгині Шарлін у Монако поділилася такими теплими фотографіями. Але радіти, що у стосунках пари все гаразд зарано. Про це говорить експертка із мови тіла Джуді Джеймс у своєму аналізі, який опублікував Daily Mail.

За словами експертки Альбера II, який на знімку зображений трохи позаду своєї дружини, поклавши руку на плечі сина принца Жака, хотів показати стійкість і силу, але вийшло це трохи незграбно.

(гортайте фото праворуч)

У той же час Альбер спробував доторкнутися до своєї дружини, але не повністю торкнувся Шарлін. Княгиня ж навпаки демонструвала теплий зв'язок зі своїми дітьми – дочкою Габріеллою, яку обіймала і сином Жаком, показуючи, що її стосунки з дітьми, незважаючи на те, що вона провела багато місяців далеко від дому, залишаються міцними.

"Напружене положення тіла і вираз обличчя Альбера говорять про бажання подати сигнал про силу і показати себе захисником своєї сім'ї. Мова його тіла має жорсткий вигляд, від його недоречної усмішки до положення тіла півстою, а його трохи випнуті вперед груди сигналізують про стійкість і силу. Розкинуті руки Альберта мають вигляд, як часткові обійми. Його права рука тягнеться за спину дружини, не торкаючись її, а ліва міцно лежить на плечі сина, демонструючи батьківську впевненість", — каже експертка.

У княгині Шарлін усе навпаки. "Шарлін та її дочка мають набагато більш розслаблений вигляд разом, позуючи у дуже теплих обіймах. Дочка спирається на коліна матері з вираженням природної прихильності та порозуміння, маючи щасливий вигляд від обіймів. Навіть їхні нахили голови та усмішки здаються дзеркальними, що свідчить про близькість відносин ", — каже Джуді.

Весілля княгині Шарлін та князя Альбера II / Getty Images

Раніше палац Монако, як і сам князь Альбер II не раз заявляли, що в їхній сім'ї все гаразд і про розлучення не йдеться, про яке писали ЗМІ. Одружилися Шарлін та Альбер 2011 року, а минулого літа нарізно відсвяткували 10-річну річницю у шлюбі.

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