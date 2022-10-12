У них все чудово: Сара Йоркська розповіла, як живуть коргі королеви Єлизавети ІІ після смерті монархині

Після смерті королеви Єлизавети II двоє її собак коргі залишилися без господині. Але на вулицю їх, звісно, ніхто не викинув.

Через чотири дні після смерті монархині стало відомо, хто подбає про королівських коргі. Син Єлизавети — принц Ендрю, який, до речі, завжди був її улюбленцем, заявив, що разом з ексдружиною Сарою Йоркською доглядатимуть двох коргів королеви — Міку і Сенді. Виявляється, це Сара допомагала Ендрю вибирати цих цуценят, коли він вирішив подарувати їх королеві після того, як помер принц Філіп.

Королівські коргі / Фото: Associated Press

І ось нещодавно Сара в коментарі The Telegraph вперше розповіла, що для неї велика честь дбати про пухнастих друзів Її Величності, яких вона назвала "національним надбанням".

У Сари та Ендрю, які після розлучення продовжують жити під одним дахом у Королівській ложі у Віндзорі також є п'ять норфолк-тер'єрів і вони чудово порозумілися з королівськими коргі.

Королева Єлизавета II з собаками породи коргі / Фото: Getty Images

Собаки приносили королеві Єлизаветі II постійну радість, згадує герцогиня Йоркська, а онук Її Величності принц Вільям говорив, що впевнений, що собаки отримають найкращий догляд після смерті монархині, повідомляє People. Принц уже бачив собак і запевняє, що вони почуваються чудово у нових господарів.

Нагадаємо, королева Єлизавета була пристрасною любителькою собак, у неї за все життя було понад 30 коргі та помісей такси та коргі, відомих як "доргі".

Королева Єлизавета II з батьком королем Георгом VI та сестрою Маргарет та з собаками породи коргі / Фото: Getty Images

Першого коргі на прізвисько Сьюзан принцесі Єлизаветі подарував на 18-річчя її батько — король Георг VI. Потім від Сьюзен походять десять поколінь її коргі. До собак її Величності завжди ставилися по-королівськи: у них були власні кімнати з піднятими плетеними кошиками, а страви з яловичини, курча, кролика, печінки, капусти та рису готував шефкухар щовечора. Іноді готувала навіть сама Єлизавета ІІ.

Королева Єлизавета II з собаками породи коргі / Фото: Getty Images

Раніше ми докладно розповідали про те, які коргі були у королеви Єлизавети II.

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