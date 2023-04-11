У них їздила Єлизавета II: який вигляд мають карети, які Чарльз і Камілла будуть використовувати в день коронації

У день коронації 6 травня король Чарльз III та королева Камілла будуть використовувати дві карети. Що це за карети, ми вирішили розповісти вам детальніше.

Днями Букінгемський палац підтвердив, що з палацу до Вестмінстерського абатства король Чарльз і його дружина королева Камілла вирушать на кареті Diamond Jubilee, яка була створена 2012 року, спеціально до діамантового ювілею правління королеви Єлизавети II.

Карета Diamond Jubilee / Фото: Getty Images

Вона більш комфортна, ніж та, в якій на свою ж коронацію 1953 року вирушила королева. Карета має корону на даху, зроблену з дерева, взятого з флагмана HMS Victory адмірала Нельсона, а її внутрішня частина інкрустована зразками дерева з таких місць, як замок Балморал, Осборн-гаус на острові Вайт, палац Голірудгаус в Единбурзі, а також з місць, глибоко пов'язаних із британською та світовою історією.

Саме в цій кареті ми бачили Чарльза та Каміллу разом з Єлизаветою II 2019 року, коли вони прямували до будівлі парламенту на державне відкриття парламенту. Місце, де Її Величність виконувала свій церемоніальний обов'язок, інформуючи парламент у своїй промові про порядок денний уряду на наступний рік.

Королева Єлизавета II, Чарльз та Камілла 2019 року / Фото: Getty Images

Також читайте Королева Камілла озвучила несподіване бажання напередодні коронації

А ось після коронації король Чарльз та королева Камілла вже в кареті Gold State Coach вирушать із Вестмінстерського абатства до Букінгемського палацу. Сама Єлизавета II поїздку в цій кареті описувала як "жахливу", оскільки карета дуже незручна і дуже стара, побудована 1762 року. Однак королева їхала в ній в обох напрямках із палацу до абатства і навпаки, а ось її син дещо змінив традицію.

Золота карета використовується тільки для перевезення монарха та його дружини (чоловіка).

Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Getty Images

Тобто в цій кареті шляхом з Вестмінстерського абатства їхатиме тільки Чарльз і Камілла.

Карета Gold State Coach, голограма королеви Єлизавети II у цій кареті проєктувалася 5 червня 2022 року у Лондоні, під час святкування платинового ювілею правління монархині / Фото: Getty Images

Сьогодні існує дуже мало монархій, які зберегли такі карети тієї епохи, що працюють, тому це дивовижно повернутися в день коронації короля Чарльза III на кілька століть тому, побачивши короля та королеву в цій кареті.

Карета Карета Gold State Coach, у ній король Чарльз та королева Камілла їхатимуть з Вестмінстерського абатства до Букінгемського палацу / Фото: Getty Images

Читайте також: