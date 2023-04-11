У них їздила Єлизавета II: який вигляд мають карети, які Чарльз і Камілла будуть використовувати в день коронації

У день коронації 6 травня король Чарльз III та королева Камілла будуть використовувати дві карети. Що це за карети, ми вирішили розповісти вам детальніше.
Днями Букінгемський палац підтвердив, що з палацу до Вестмінстерського абатства король Чарльз і його дружина королева Камілла вирушать на кареті Diamond Jubilee, яка була створена 2012 року, спеціально до діамантового ювілею правління королеви Єлизавети II.
Вона більш комфортна, ніж та, в якій на свою ж коронацію 1953 року вирушила королева. Карета має корону на даху, зроблену з дерева, взятого з флагмана HMS Victory адмірала Нельсона, а її внутрішня частина інкрустована зразками дерева з таких місць, як замок Балморал, Осборн-гаус на острові Вайт, палац Голірудгаус в Единбурзі, а також з місць, глибоко пов'язаних із британською та світовою історією.
Саме в цій кареті ми бачили Чарльза та Каміллу разом з Єлизаветою II 2019 року, коли вони прямували до будівлі парламенту на державне відкриття парламенту. Місце, де Її Величність виконувала свій церемоніальний обов'язок, інформуючи парламент у своїй промові про порядок денний уряду на наступний рік.
А ось після коронації король Чарльз та королева Камілла вже в кареті Gold State Coach вирушать із Вестмінстерського абатства до Букінгемського палацу. Сама Єлизавета II поїздку в цій кареті описувала як "жахливу", оскільки карета дуже незручна і дуже стара, побудована 1762 року. Однак королева їхала в ній в обох напрямках із палацу до абатства і навпаки, а ось її син дещо змінив традицію.
Золота карета використовується тільки для перевезення монарха та його дружини (чоловіка).
Тобто в цій кареті шляхом з Вестмінстерського абатства їхатиме тільки Чарльз і Камілла.
Сьогодні існує дуже мало монархій, які зберегли такі карети тієї епохи, що працюють, тому це дивовижно повернутися в день коронації короля Чарльза III на кілька століть тому, побачивши короля та королеву в цій кареті.
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