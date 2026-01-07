Керолайн Кеннеді з онучкою на руках / © Getty Images

Реклама

Вона була американською журналісткою та письменницею, донькою Керолайн Кеннеді та онукою Джона і Жаклін Кеннеді. Татьяна Шлоссберг померла від гострого мієлоїдного лейкозу — онкологічного захворювання крові. Про хворобу Татьяна дізналась 2024 року, одразу після народження другої дитини.

Тривале лікування не змогло допомогти жінці врятуватися і лікарі повідомили, що їй лишився приблизно один рік життя, про що вона публічно розповіла у листопаді 2025 року. Шлоссберг померла 30 грудня 2025 року у віці 35 років.

Попрощатися із Татьяною на камерній католицькій церемонії прийшла її родина та друзі. Фотографи зазнімкували її чоловіка Джордж Морана та двої їхніх маленьких дітей — чоловік тримав сина на руках, а Керолайн Кеннеді — доньку.

Реклама

Чоловік Татьяни Джордж Моран з їхнім сином / © Getty Images

Керолайн Кеннеді з онучкою на руках / © Getty Images

Також до об’єктива потрапили брати і сестри жінки: Джек і Роуз, а також двоюрідні брати і сестри — Кетрін, Крістофер та Крістіна. Також на прощанні була тітка Татьяни — Марія Шрайвер.

Джек та Едвін Шлоссберги — брат та батько Татьяни / © Getty Images

Марія Шрайвер та її доньки Кетрін та Крістіна / © Getty Images

Прощання із Шлоссберг відвідав також колишній президент США Джо Байден. Чоловіка сфотографували, коли він виходив з церкви.