ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
287
Час на прочитання
1 хв

У Нью-Йорку відбулося прощання із Татьяною Шлоссберг — онучкою Джона Кеннеді, яка померла у 35 років

5 січня у Нью-Йорку відбулося прощання із Татьяною Шлоссберг.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Керолайн Кеннеді з онучкою на руках

Керолайн Кеннеді з онучкою на руках / © Getty Images

Вона була американською журналісткою та письменницею, донькою Керолайн Кеннеді та онукою Джона і Жаклін Кеннеді. Татьяна Шлоссберг померла від гострого мієлоїдного лейкозу — онкологічного захворювання крові. Про хворобу Татьяна дізналась 2024 року, одразу після народження другої дитини.

Тривале лікування не змогло допомогти жінці врятуватися і лікарі повідомили, що їй лишився приблизно один рік життя, про що вона публічно розповіла у листопаді 2025 року. Шлоссберг померла 30 грудня 2025 року у віці 35 років.

Попрощатися із Татьяною на камерній католицькій церемонії прийшла її родина та друзі. Фотографи зазнімкували її чоловіка Джордж Морана та двої їхніх маленьких дітей — чоловік тримав сина на руках, а Керолайн Кеннеді — доньку.

Чоловік Татьяни Джордж Моран з їхнім сином / © Getty Images

Чоловік Татьяни Джордж Моран з їхнім сином / © Getty Images

Керолайн Кеннеді з онучкою на руках / © Getty Images

Керолайн Кеннеді з онучкою на руках / © Getty Images

Також до об’єктива потрапили брати і сестри жінки: Джек і Роуз, а також двоюрідні брати і сестри — Кетрін, Крістофер та Крістіна. Також на прощанні була тітка Татьяни — Марія Шрайвер.

Джек та Едвін Шлоссберги — брат та батько Татьяни / © Getty Images

Джек та Едвін Шлоссберги — брат та батько Татьяни / © Getty Images

Марія Шрайвер та її доньки Кетрін та Крістіна / © Getty Images

Марія Шрайвер та її доньки Кетрін та Крістіна / © Getty Images

Прощання із Шлоссберг відвідав також колишній президент США Джо Байден. Чоловіка сфотографували, коли він виходив з церкви.

Джо Байден / © Getty Images

Джо Байден / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
287
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie