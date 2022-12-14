У ній було приховане послання: чим особлива різдвяна листівка Чарльза та Камілли

Нещодавно британська королівська родина представила різдвяну листівку короля Чарльза III та королеви-консорта Камілли. Шанувальники роздивилися у цій картці особливе послання від короля.

Ця фотографія короля і королеви була зроблена 3 вересня 2022 року на Бремарських іграх, які так любила відвідувати королева Єлизавета II. А ще кадр зняли за п'ять днів до її смерті у Балморалі.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Getty Images

Бремарські ігри в британській королівській родині вшановують від 1848 року, коли королева Вікторія вперше відвідала їх.

Королева Єлизавета II щороку теж відвідувала заходи і завжди була в піднесеному настрої, коли приїжджала. А 2022-го вперше не змогла бути присутньою на них за весь час свого 70-річного правління.

Чарльз та королева Єлизавета II на Бремарських іграх 2019 року / Фото: Getty Images

Король Чарльз та королева Камілла на Бремарських іграх 2022 року / Фото: Getty Images

Як пише Hello!, фотографія, можливо, була обрана, щоб відобразити цей перехід правління від Єлизавети II до Чарльза та продемонструвати бажання Чарльза продовжити традиції, закладені його матір'ю.

Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Associated Press

Сьогодні також була представлена різдвяна листівка принца та принцеси Уельських.

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