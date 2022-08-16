У ній був маленький секрет: експертка розповіла цікавий нюанс про весільну сукню Кейт Міддлтон

Цього року герцог та герцогиня Кембриджські відсвяткували вже одинадцяту річницю від дня свого весілля.

Ми вже розповідали, що весільна сукня герцогині Кембриджської побила всі рекорди. Незабаром після весілля Кейт та Вільяма вбрання нареченої було виставлено на виставці у Букінгемському палаці. І за два з половиною місяці палац, де виставлялася знаменита сукня від Модного дому Alexander McQueen, пошита дизайнеркою Сарою Бертон, відвідали понад 600 000 людей, що стало рекордною цифрою.

Весілля Кейт та Вільяма / Фото: Associated Press

Герцогиня Кембриджська у день свого весілля мала розкішний вигляд. Сукня кольору слонової кістки була створена з атласу та мережива, на вимогу Кетрін на шовку не було жодних прикрас, крім квітів і трилисників з мережива.

Шлейф сукні був близько 2,7 метрів (для порівняння шлейф весільної сукні принцеси Діани становив 7,5 метрів). А загальна вартість вбрання становила близько 350 тисяч доларів.

Весілля Кейт та Вільяма / Фото: Associated Press

Експертка за стилем Міранда Голдер стверджує, що Кейт Міддлтон використала приховану підкладку у своїй сукні, щоб підкреслити свою талію, пише Express. У своєму акаунті в TikTok стилістка нещодавно опублікувала ролик про весільну сукню Кейт.

"Сарі Бертон з Alexander McQueen не звикати робити жіночі фігури ще більш неймовірними, ніж вони є".

За словами Міранди, бренд добре відомий своїми корсетними виробами та вікторіанським дизайном, знання яких було використано, щоб зменшити талію Кейт.

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Давайте подивимося правді в очі, Кейт дійсно не потребує допомоги. Однак Сара розуміє, наскільки важливі пропорції та баланс у будь-якому вбранні, щоб максимально використати красиву фігуру, яку має наречена. Тому, пам'ятаючи про це, Сара додала додаткову підкладку навколо стегон і сідниць, що зробило талію Кейт крихітною, а образ нареченої приголомшливим", - каже стилістка у своєму відео.

Весілля Кейт та Вільяма / Фото: Associated Press

Раніше ми розповідали, що Меган Маркл образилася на висловлювання Кеті Перрі через її весільну сукню.

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