У ній був один секрет: розкрито цікаву деталь весільної сукні Меган Маркл

Не секрет, що в образі кожної нареченої, особливо британської нареченої, має бути щось синє (або блакитне). У Меган Маркл на весіллі з принцом Гаррі це теж було.

Дизайнерка її весільної сукні Клер Вейт Келлер пролила світло на весільний образ герцогині Сассекської. Ексхудожня керівниця Дому Givenchy, яка була авторкою весільної сукні Меган, розкрила нові подробиці образу.

Весілля Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

Синя тканина була вшита в поділ сукні нареченої. І це був не просто шматок синьої тканини, а матеріал із сукні, в якій Меган з'явилася на першому побаченні з принцом Гаррі. Тому Меган була єдиною людиною, яка знала про те, що щось синє в її образі таки є.

"Це був ідеальний особистий сувенір, який був таємно захований усередині сукні", — додала дизайнерка, пише people.

Меган Маркл та Клер Вейт Келлер на церемонії British Fashion Awards / Фото: Getty Images

Через кілька місяців герцогиня Сассекська несподівано з'явилася на церемонії вручення нагород British Fashion Awards в Лондоні, щоб вручити Вейт Келлер статуетку. Меган тоді була вагітна принцом Арчі. Вони обнялися на сцені, а в своїй промові Клер тоді сказала:

"Те, що така людина довіряє тобі в неймовірний момент свого життя, — це просто велика честь. Я не можу віддячити вам, тому що це був чудовий момент", — сказала дизайнерка.

Весілля Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Меган Маркл завела сторінку в Instagram, де планує заробляти мільйони доларів.

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