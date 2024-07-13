У ніжних сукнях і перлинних прикрасах: японські принцеси Айко і Како на концерті

Принцеси Японії обрали для культурного виходу вбрання у ніжних відтінках.

Спадковий принц Японії Фуміхіто зі своєю дружиною – кронпринцесою Кіко, їхньою донькою – принцесою Како, а також племінницею – принцесою Айко відвідали концерт із нагоди 90-річчя колишнього імператора Акіхіто та колишньої імператриці Мітіко. Захід відбувся в Імператорському палаці в Токіо.

Gринц Японії Фуміхіто, кронпринцеса Кіко, принцеси Айко і Како / Фото: Getty Images

Принцеси продемонстрували гарні ніжні образи. Како була одягнена у світлу сукню міді з рельєфної тканини. У вухах у неї були сережки-пусети, а на шиї – делікатне намисто з перлами.

На Айко була блідо-рожева сукня з рукавами-ліхтарикам. Аутфіт вона доповнила діамантово-перлинними сережками, перлинним намистом та елегантною брошкою з перлами.

Принцеса Кіко обрала для своєї появи блідо-блакитню сукню з люрексом, перлинні сережки-пусети і перлинне намисто з двома нитками.

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