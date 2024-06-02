У ніжній червоній сукні: перші фотографії вагітної йорданської принцеси Раджви

Знімки були опубліковані в арабському журналі Sayidaty і на них Раджва зазнімкована вагітною. Це перші офіційні фотографії принцеси з животом, які опублікував двір після оголошення новини про її первістка.

На фотографіях чарівна принцеса позує в червоній легкій сукні від бренду Alice + Olivia з рукавами, що розлітаються, і плісуванням. Доповнила вона цей образ прикрасами від французького бренду Rainbow K Jewelry, ніжним макіяжем та романтичною зачіскою з легкими кучерями.

Ці знімки опублікували в перший день літа тому, що цього дня Раджва та Хусейн відсвяткували ще й першу річницю шлюбу. Рівно рік тому вони зв'язали себе шлюбом на ісламській церемонії одруження в палаці Захран, де 1993 року одружилися батьки принца — королева Ранія і король Йорданії Абдалла II. На весіллі спадкоємця престолу зібралися королівські особи з усього світу, включно з принцом та принцесом Уельськими.

Кронпринц Хусейн та принцеса Раджва / Фото: Instagram кронпринца Хусейна

На весільній церемонії наречена змінила дві сукні — на офіційну частину вона одягла білу сукню від Elie Saab. Пізніше, на весільному прийомі Раджва з'явилася у сукні Dolce & Gabbana з пишною спідницею з аплікаціями та діамантовою тіарою на голові.

Кронпринц Хусейн та принцеса Раджва / Фото: Instagram королеви Ранії

Декількома днями раніше принц Хусейн в інтерв'ю виданню Al Arabiya зазначив, що він і його дружина надихнуті швидким народженням дитини, підкресливши, що "з дітьми все зміниться". Що стосується його очікувань від батьківства, він сказав: "Я не знаю, чого чекати, але, дякувати Богу, ми схвильовані, і батьки в захваті. Моя мама почала купувати речі кілька тижнів тому, дай Боже, це чудовий етап".

Він продовжив, що його життя змінилося на краще, назвавши здобуття супутниці життя "великим благословенням" і також розповів про досвід шлюбу, сказавши: "Шлюб допоміг мені стати більш спокійним, безтурботним. У неї теж давно є друзі в Йорданії, тому вона звикла до цієї країни, і це полегшило їй завдання".

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