У ніжній квітковій сукні та в улюблених еспадрильях: королева Летиція на аудієнції

Королева Іспанії вкотре підкорила нас своїм ніжним та лаконічним образом, який обрала для аудієнції у палаці Сарсуела.

Летиція одягла сукню міді в квітковий принт від бренду Hugo Boss, яку прикрашало V-подібне декольте, пояс та короткі рукави флаттер. Також вона підібрала під цей лук улюблене взуття — іспанські еспадрільї, які цього разу були білого кольору. З прикрас королева віддала перевагу лаконічним золотим сережкам-кільцям та каблучці Karen Hallam – подаруноку дочок.

Корольова Летиція / Фото: Getty Images

Вбрання як у королеви коштує 595 доларів.

Сукня як у Летиції

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