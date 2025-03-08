У ніжній сукні із вишивкою: принцеса Греції Марія-Олімпія відвідала показ Elie Saab

Єдина дочка та старша дитина грецького принца Павлоса та кронпринцеси Греції Марі-Шанталь відвідала столицю Франції. 28-річна дівчина з'явилася серед гостей модного показу відомого бренду Elie Saab, який презентував публіці колекцію прет-а-порте осінь-зима 2025.

Для цього заходу вона обрала ніжний костюм пастельного кольору, який складався з топу з вишивкою та спідниці зі складками. Вишивка на вбранні була виконана світлими нитками і в ній можна було помітити квіткові та анімалістичні мотиви. Доповнили образ принцеси лише чорні туфлі з ремінцями, легкий макіяж та проста зачіска.

Принцеса Марія Олімпія на показі Elie Saab / Фото: Getty Images

Декількома днями раніше принцеса відвідала показ жіночої колекції бренду Chloe сезону осінь-зима 2025-2026, представленої також на Паризькому тижні моди. Марія-Олімпія приїхала на показ у білому мереживному топі та білих джинсах-кльош з високою талією.

Принцеса Марія-Олімпія на Chloe. / Фото: Associated Press

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