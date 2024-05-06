У ніжній сукні розкішного відтінку: королева Максима сходила на святковий концерт

Цього року на заході Її Величність з'явилася у легкій довгій однотонній сукні.

5 травня король Віллем-Олександр та королева Максима відвідали концерт на честь Дня національного визволення, який відбувся у межах національних святкувань на честь визволення країни від нацистської окупації 1945 року.

Королева Максима та король Віллем-Алесандр / Фото: Getty Images

Концерт традиційно відбувається на березі річки Амстел перед королівським театром Карре. На заході королева з'явилася в красивій довгій сукні насиченого бордового відтінку від свого улюбленого бренду Maison Natan. Цей колір один із головних трендів 2024 року.

Сукня мала довгі рукави з розрізами і пояс на талії. Доповнила королева її босоніжками на підборах, клатчем із текстурної шкіри від Sophie Habsburg, а також червоним манікюром та укладанням легкими локонами.

Королева Максима та король Віллем-Алесандр / Фото: Getty Images

Прикрашали цей образ і коштовності, оскільки Максима одягла кілька розкішних браслетів, а також годинник від Patek Philippe і яскраві довгі сережки від бренду HStern.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Королева Максима / Фото: Getty Images

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