У ніжній сукні та ексклюзивному капелюсі: герцогиня Единбурзька Софі відвідала королівські кінні перегони

Цього разу Софі підібрала за кольором абсолютно всі частини свого вбрання. Образ вийшов дуже ніжним.

23 червня вся королівська родина відвідала четвертий день кінних перегонів Royal Ascot 2023, що минув на іподромі Аскот. Багато поглядів публіки того дня були прикуті до ефектної червоної сукні, в якій принцеса Уельська приїхала на королівські кінні перегони, але не менш розкішний вигляд мала і дружина принца Едварда — герцогиня Единбурзька Софі.

Герцогиня Единбурзька Софі / Фото: Getty Images

Улюблена невістка покійної королеви Єлизавети II з'явилася на заході у ніжному рожевому образі, який включав сукню з V-подібним декольте та поясом на талії від бренду Suzannah London та елегантний капелюх від Jane Taylor London. Головний убір був зроблений брендом на замовлення з італійської органзи та ідеально поєднувався із сукнею.

Також Софі доповнила вбрання ланцюжком з підвіскою від G. Collins & Sons, сережками з перлинами, невеликим клатчем та снігбеками.

Герцогиня Единбурзька Софі / Фото: Getty Images

А ось під час перегонів Софі дуже активно вболівала за улюблених коней і це зазнімкували фотографи.

Герцогиня Единбурзька Софі / Фото: Getty Images

Герцогиня Единбурзька Софі / Фото: Getty Images

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