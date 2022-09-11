У ніжній сукні від Vivienne Westwood: 34-річна принцеса Бельгії Марія-Лаура вийшла заміж за банкіра

У суботу, 10 вересня, принцеса Марія-Лаура Бельгійська, старша дочка принцеси Астрід Бельгійської та ерцгерцога Лоренца Австрійського-Есте та сьома у спадкуванні бельгійського трону, вийшла заміж. Обранцем Марії-Лаури став британський банкір Вільям Ізві.

Захід був поділений на дві частини: вранці у Гарлемській ратуші відбулася громадянська церемонія. Для розпису принцеса одягла мінісукню молочного відтінку від Gucci. Вбрання мало короткі рукави та плісування спереду.

Принцеса Марія Лаура Бельгійська та Вільям Ізві / Фото: Getty Images

Доповнила цей образ Марія-Лаура молочними туфлями теж від Gucci, високою зачіскою та великими сережками з перлинами та діамантами. У руках нареченої був букет з білими квітами.

Принцеса Марія Лаура Бельгійська та Вільям Ізві / Фото: Getty Images

Після розпису молодята знову роз'їхалися, щоби приготуватися до церемонії у Брюссельському соборі, яка відбулася о 14:30 (за брюссельським часом).

Принцеса Марія Лаура Бельгійська та Вільям Ізві / Фото: Getty Images

На нареченій була біла сукня з атласного шовку від Vivienne Westwood з довгим шлейфом, відкритими плечима і традиційним для бренду драпуванням, а також довга фата з мережива.

Принцеса Марія Лаура Бельгійська та Вільям Ізві / Фото: Getty Images

Голову принцеси прикрашала тіару Савойя-Аоста. Історія тіари походить від французької принцеси Анни Орлеанської. Вона вийшла заміж за свого двоюрідного брата, принца Амедео Савойського, 1927 року. Тіара повністю складається з діамантів і, мабуть, із платини, а в її дизайні використані квіткові мотиви та завитки.

Принцеса Марія Лаура Бельгійська та Вільям Ізві / Фото: Getty Images

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