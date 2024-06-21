У ніжній сукні з рюшами та сумкою-будиночком: чарівна леді Амелія Віндзор на заході

Британська аристократка обожнює милі аксесуари, які привертають увагу.
28-річна леді Амелія Віндзор — представниця британської королівської родини — не дуже консервативна і активно відвідує різноманітні заходи та вечірки, чим закріплює за собою статус світської левиці. Дівчина не пропустила і відкриття виставки в музеї Вікторії та Альберта у Лондоні, яка була присвячена супермоделі 90-х Наомі Кемпбелл.
На заході Амелія з'явилася у ніжно-ліловій сукні від бренду Damson Madder, яку прикрашали тонкі бретельки на зав'язках, рюші та принт у вигляді маленьких білих бантів.
Цей образ вона подолала золотими прикрасами, а також босоніжками, обтягнутими жакардовою тканиною, які були до того ж на високій платформі. Макіяж у Амелії був легкий та лаконічний.
Також дівчина тримала у руці чарівну сумку рожевого відтінку від бренду Lulu Guinness. Цей аксесуар був у вигляді будиночка та мав коротку ручку.
Це не перша сумка від цього бренду в колекції леді Віндзор, адже також вона має подібний аксесуар зеленого кольору. Сумку-будиночок трохи іншого дизайну вона продемонструвала торік під час Вімблдонського тенісного турніру у Лондоні.
Читайте також:
- Грайливо оголила плечі: леді Амелія Віндзор у синій сукні сходила на тусовку
- У хутряній куртці влітку: леді Амелія Віндзор сходила на шопінг
- Це кардинально: леді Амелія Віндзор показала, яку стрижку зробила на літо