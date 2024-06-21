У ніжній сукні з рюшами та сумкою-будиночком: чарівна леді Амелія Віндзор на заході

28-річна леді Амелія Віндзор — представниця британської королівської родини — не дуже консервативна і активно відвідує різноманітні заходи та вечірки, чим закріплює за собою статус світської левиці. Дівчина не пропустила і відкриття виставки в музеї Вікторії та Альберта у Лондоні, яка була присвячена супермоделі 90-х Наомі Кемпбелл.

На заході Амелія з'явилася у ніжно-ліловій сукні від бренду Damson Madder, яку прикрашали тонкі бретельки на зав'язках, рюші та принт у вигляді маленьких білих бантів.

Цей образ вона подолала золотими прикрасами, а також босоніжками, обтягнутими жакардовою тканиною, які були до того ж на високій платформі. Макіяж у Амелії був легкий та лаконічний.

Леді Амелія Віндзор / Фото: Getty Images

Також дівчина тримала у руці чарівну сумку рожевого відтінку від бренду Lulu Guinness. Цей аксесуар був у вигляді будиночка та мав коротку ручку.

Сумка леді Амелії Віндзор / Фото: Getty Images

Це не перша сумка від цього бренду в колекції леді Віндзор, адже також вона має подібний аксесуар зеленого кольору. Сумку-будиночок трохи іншого дизайну вона продемонструвала торік під час Вімблдонського тенісного турніру у Лондоні.

Леді Амелія Віндзор / Фото: Getty Images

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